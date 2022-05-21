Лопух всему голова. Как в Алтайском крае готовятся к крупнейшему гастрономическому фестивалю

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Окрошка с крапивой, плов с лопухом и пихтовое мороженое — всё это можно будет попробовать на «Ах! Фесте», который пройдёт в Алтайском крае 25 июня. В гастрономическом празднике примут участие 10 рестораций со всей России. Все шеф-повара будут готовить блюда из алтайских продуктов и с экстрактами алтайских трав. Один из уникальных и популярных ингредиентов — корень лопуха. Традиционно в мае в селе Алтайском проходит заготовка майского корня лопуха. Журналисты Алтайского края узнали, как проходит этот процесс.

Сбор растения начинается на второй год вегетации и обязательно весной. Именно весенний лопух обладает знаменитыми детокс-свойствами. Сам сбор корня — трудоёмкий процесс. «Задействованы как люди, так и машины. Вначале техника прокапывает землю на глубине 40 сантиметров, затем люди вручную собирают его», — объясняет один из организаторов фестиваля Сергей Сафронов.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru



В селе Алтайском лопухом засеяно около двухсот гектаров. После сбора его измельчают, а потом проводят экстракцию смягчённой водой. После этот экстракт концентрируют в вакуумных аппаратах. Использовать полученный продукт можно в течение года.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А затем с этим экстрактом корня лопуха лучшие повара на «Ах! Фесте» приготовят 150 кг фирменного плова и 170 литров алтайских зелёных щей. Впрочем, лопух на фестивале будут использовать часто — в качестве ингредиента для многих блюд и даже в составе напитков.

«Цель нашего мероприятия — популяризация здорового образа жизни, той еды, которая помогает организму быть здоровым. У нас на Алтае есть для этого всё: наш мёд, сыр, травы», — сообщил организатор гастрономического фестиваля «Ах! Фест», член общественного совета при управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Константин Михеев.

Он подчеркнул, что гостей фестиваля в этом году ждёт множество сюрпризов. И посоветовал обязательно включить посещение праздника в личную программу этого лета.

«Из сыров, кстати, мы готовим новые абсолютно блюда, о которым мы нигде не говорим, они впервые будут готовиться на „Фесте“ в этом году», — сказал он.

Как сообщили в Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, гастрономический фестиваль «Ах! Фест» состоится 25 июня в с. Алтайское Алтайского района. Он станет пятым по счёту и пройдёт сразу в двух форматах: онлайн и офлайн. Алтайский край имеет многолетние традиции проведения гастрономических фестивалей: «АлтайФест», «Дни алтайского сыра», «Алтайское гостеприимство», «Сибирская масленица», «Медовый спас на Алтае». И фестиваль «Ах! Фест» входит в их число. Гости этих мероприятий знакомятся с алтайскими продуктовыми брендами, пробуют продукцию местных производителей. Посетив «Ах! Фест», можно будет попробовать блюда с экстрактами алтайских растений от ведущих шеф-поваров России, принять участие в разнообразных мастер-классах и душевно провести время всей семьёй.

В 2021 году гастрономический фестиваль «Ах! Фест» стал обладателем Гран-при национальной премии Russian Event Awards (REA) в номинации «Лучшее событие в формате онлайн», в 2019 году занял первое место на региональном конкурсе REA как лучшее событие в области гастрономического туризма.

Фестиваль проводится при поддержке Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, а также Туристского информационного центра Алтайского края (Алтайтурцентр).