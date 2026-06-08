Глава Росмолодежи раскритиковал снижение возраста трудоустройства до 12 лет

Григорий Гуров на ПМЭФ‑2026 объяснил, почему привлечение 12‑летних детей к трудовой деятельности преждевременно

08 июня 2026, 12:17, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 3 по 6 июня, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров высказался против предложения снизить минимальный возраст трудоустройства до 12 лет, пишет РИА Новости.

Ранее с такой инициативой выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Она аргументировала свою позицию тем, что именно с 12 лет у многих подростков появляется желание подрабатывать в летний период.

Григорий Гуров считает, что привлекать детей к полноценной трудовой деятельности в таком возрасте преждевременно. По его словам, трудоустройство подразумевает не только выполнение рабочих задач, но и понимание правовых аспектов: нужно осознавать свои права и обязанности, уметь отвечать за принятые решения и выполнять обязательства перед работодателем. Такая зрелость, подчеркнул Гуров, к 12 годам еще не формируется.

Руководитель Росмолодежи напомнил, что государство специально выстраивает взросление поэтапно: паспорт выдают в 14 лет, а полную дееспособность человек обретает лишь к 18 годам. Это, по мнению Гурова, подтверждает нецелесообразность вовлечения 12‑летних детей во взрослые трудовые отношения с их ответственностью и рисками.

При этом Гуров признал, что в 12 лет у детей действительно много энергии и интереса к миру: они хотят пробовать себя в разных сферах и искать свое призвание. Однако удовлетворять это стремление нужно не через заключение трудовых договоров, а с помощью форм деятельности, соответствующих возрасту.

Ранее сенатор резко высказался против трудоустройства детей с 12 лет.