Сенатор резко высказался против трудоустройства детей с 12 лет
Государство должно создавать условия для счастливого детства, а не подталкивать детей к ранней занятости
04 июня 2026, 13:45, ИА Амител
Ни личные желания ребенка, ни его нужды не могут служить основанием для легализации детского труда с 12 лет, с таким заявлением выступил Айрат Гибатдинов, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишет news.ru. По словам сенатора, в таком возрасте человек еще не готов к систематической работе как с физиологической, так и с психологической точки зрения.
«Основная задача детей в 12 лет заключается в учебе, познании окружающего мира, играх и общении, которые способствуют их всестороннему развитию. Отнимать это время у детей означает лишать их детства и создавать проблемы на всю жизнь», — подчеркнул он.
Сенатор также заявил, что не поддерживает идею о легализации детского труда с 12 лет и выступает за усиление контроля над случаями эксплуатации детей под видом трудового воспитания.
Гибатдинов указал, что дети в 12 лет не имеют достаточной зрелости, чтобы понимать свои права и защищать их. Они не смогут пожаловаться на невыплату зарплаты, переработку или опасные условия труда. По словам сенатора, ни Минтруд, ни прокуратура не смогут эффективно следить за условиями труда сотен тысяч маленьких работников.
Ранее сообщалось, что в ОП предложили разрешить детям с 12 лет работать в семейном бизнесе.
13:55:55 04-06-2026
летом в трудовых лагерях никто не умер у нас чета
14:07:51 04-06-2026
Гость (13:55:55 04-06-2026) летом в трудовых лагерях никто не умер у нас чета... Ну вот где-то писали: "Дети могут работать и так, но с 14 лет и с ограничениями. Почему? Потому что кодекс писали исходя из физиологии и психологии детей, а также юридической ответственности. Им нельзя доверить интеллектуально сложную работу, так как навыков, развития головного мозга и юридической ответственности ещё не хватает. Следовательно, остаётся только физический труд. А для формирующегося организма длительный тяжелый труд может сопровождаться проблемами со здоровьем, из-за чего он должен быть ограничен и по времени и по напряжению. Кто с этим хочет и будет возиться из работодателей? Следовательно, либо все остаётся как есть, либо снижается требование к организации труда детям." И в общем написано все правильно.
14:09:49 04-06-2026
Гость (13:55:55 04-06-2026) летом в трудовых лагерях никто не умер у нас чета... А в 12 ни кто и ни кого в трудовой лагерь и не отправлял. Отработка при школе.
14:26:07 04-06-2026
На фото- детский труд??? Что они могут делать за ПК, более того время нахождения за монитором в их возрасте весьма ограничено СНиПами? Буквально вчера детишки с грехом пополам в несложной компьютерной программе под руководством специалистов центра занятости еле смогли оформиться на работу в школьную "ремонтную бригаду"...
16:44:44 04-06-2026
ДМВ (14:26:07 04-06-2026) На фото- детский труд??? Что они могут делать за ПК, более т...
Детишки еле смогли оформиться? На компе́?
Что-то вы прибибикиваете. Либо программа у вас написана в "нортоне" 60-летними дуболомами, либо детишки из коррекционного класса...
😁
18:56:48 04-06-2026
Однако (16:44:44 04-06-2026) Детишки еле смогли оформиться? На компе́?Что-то вы п...
А сейчас каждый второй с отклонениями и нуждается в коррекции. "Разучились" мамашки нормальных детей рожать. Рожают только паталогию.