Государство должно создавать условия для счастливого детства, а не подталкивать детей к ранней занятости

04 июня 2026, 13:45, ИА Амител

Труд детей / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Ни личные желания ребенка, ни его нужды не могут служить основанием для легализации детского труда с 12 лет, с таким заявлением выступил Айрат Гибатдинов, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишет news.ru. По словам сенатора, в таком возрасте человек еще не готов к систематической работе как с физиологической, так и с психологической точки зрения.

«Основная задача детей в 12 лет заключается в учебе, познании окружающего мира, играх и общении, которые способствуют их всестороннему развитию. Отнимать это время у детей означает лишать их детства и создавать проблемы на всю жизнь», — подчеркнул он.

Сенатор также заявил, что не поддерживает идею о легализации детского труда с 12 лет и выступает за усиление контроля над случаями эксплуатации детей под видом трудового воспитания.

Гибатдинов указал, что дети в 12 лет не имеют достаточной зрелости, чтобы понимать свои права и защищать их. Они не смогут пожаловаться на невыплату зарплаты, переработку или опасные условия труда. По словам сенатора, ни Минтруд, ни прокуратура не смогут эффективно следить за условиями труда сотен тысяч маленьких работников.

Ранее сообщалось, что в ОП предложили разрешить детям с 12 лет работать в семейном бизнесе.