"Хочу сам выстроить систему". Кто поедет возрождать спорт в селах Алтайского края

Первые участники программы "Земский тренер" будут развивать лыжные гонки, хоккей, футбол и массовый спорт. Двое из них рассказали amic.ru, почему выбрали работу в районах

31 июля 2026, 08:15, Вячеслав Кондаков

Андрей Бобров / Фото: из личного архива

Девять специалистов отправятся работать в небольшие города и села Алтайского края по новой федеральной программе "Земский тренер". Они будут заниматься с детьми и взрослыми, открывать секции, готовить команды к соревнованиям и развивать виды спорта, для которых в районах порой не хватает наставников. Среди победителей первого отбора — лыжник и журналист по образованию Андрей Бобров. Он будет работать в Тальменском районе, куда переехал вместе с женой. Еще один участник программы — выпускник Алтайского государственного педагогического университета Никита Винокуров, который возвращается в родной Троицкий район. Благодаря федеральной поддержке и помощи правительства края оба тренера получат по миллиону рублей. Однако, как признаются "земские" тренеры, решение о переезде они приняли не только ради выплаты.

Из журналистики — в лыжные гонки

Андрей Бобров родом из Рубцовска. Он окончил школу с золотой медалью, увлекался математикой и даже становился призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и ездил на образовательные смены в "Сириус".

Несмотря на любовь к математике, Андрей поступил в Алтайский государственный университет на журналиста. Однако не забывал и о любимом виде спорта — лыжах. Бобров был капитаном лыжной секции АлтГУ, сотрудничал с изданиями "Алтайская правда" и "Алтайский спорт", параллельно продолжая выступать на краевых соревнованиях.

По словам Андрея, окончательно отказаться от журналистской карьеры он решил на четвертом курсе. В лыжах он чувствовал себя специалистом, который способен не только рассказывать о спорте, но и сам влиять на результат.

«Я понял, что не хочу работать журналистом. Когда ты считаешь себя экспертом в лыжных гонках, каждый раз объяснять массовой аудитории очевидные для тебя вещи становится скучно. Я чувствую в себе большой педагогический потенциал. Тренерская работа не помешает вести блог, а, наоборот, откроет новые возможности», — рассказал он.

При этом у Боброва нет классического диплома спортивного вуза. Он прошел профессиональную переподготовку, а практический опыт собирал годами. Андрей самостоятельно выстраивал свои тренировки, помогал готовиться жене и вместе с отцом участвовал в составлении планов для младшего брата — кандидата в мастера спорта, которого в 2026 году зачислили в Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. Также Андрей имеет первый спортивный разряд и регулярно входит в число призеров краевых соревнований. Прошлый сезон он называет лучшим в своей спортивной карьере.

В Тальменку с любовью

Андрей Бобров с женой / Фото: из личного архива Андрея Боброва

Андрей давно мечтал переехать в село. Желания совпали с возможностью: появилась программа "Земский тренер". С будущей женой Ульяной Андрей познакомился во время учебы в университете. Она родом из Тальменки и тоже занимается лыжами. В поселке живут ее родственники и друзья семьи. Конкретное предложение переехать появилось еще до окончания вуза. Знакомый спортсмен, который работал заведующим отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Тальменского района, решил оставить должность и предложил Андрею свое место.

Будущий журналист приехал на встречу с главой района Игорем Жарковым и согласился. Последние полгода учебы он совмещал с работой в администрации. Семья переехала в Тальменку и пока снимает квартиру.

«Меня подкупила заинтересованность главы района. Кроме того, это родина моей жены, здесь живут ее близкие, поэтому для меня Тальменка тоже не чужое место. Я увидел поддержку, энтузиастов-лыжников, а когда глубже познакомился с местным спортом, нашел много неравнодушных людей и в других направлениях», — считает Андрей.

Работать только с одной лыжной секцией он не собирается. Параллельно с тренерской деятельностью Бобров планирует остаться в администрации и курировать развитие спорта во всем районе. Его цель — выстроить систему, в которой будут связаны детская спортивная школа, районные соревнования, работа тренеров и состояние объектов.

«Я люблю все держать под контролем и хочу сам создавать комфортные условия для работы. Поэтому намерен совершенствовать спортивную систему района в целом и работать в той системе, которую сам помог выстроить», — объяснил "земский" тренер.

По мнению Боброва, у Тальменского района сильные спортивные традиции. Здесь есть специалисты и энтузиасты практически по каждому популярному виду спорта. Однако результаты последних лет на краевых олимпиадах и Спартакиаде детско-юношеских спортивных школ показывают, что одного интереса недостаточно. Среди главных проблем Андрей называет устаревшие или отсутствующие спортивные объекты. Решить этот вопрос одному тренеру невозможно — потребуется совместная работа администрации, спортивных школ и местных жителей.

Андрей Бобров и гиря / Фото: из личного архива

Начать карьеру Бобров намерен с лыжных гонок. Кроме того, он хочет открыть в районе направление детского биатлона. Часть выплаты по программе "Земский тренер" специалист готов направить на инвентарь, в том числе приобрести пневматическую винтовку для тренировок. Еще одну часть денег семья планирует потратить на обустройство жилья. При этом покупать дом только на полученный миллион Бобров не собирается. В Тальменском районе построили микрорайон для работников сельского хозяйства, образования и здравоохранения. К этой категории относятся и тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы, поэтому семья рассчитывает получить готовый дом по программе комплексного развития сельских территорий.

«Если все получится с предоставлением жилья, часть выплаты направлю на его обустройство», — рассказал тренер.

Вернуться домой спустя девять лет

Никита Винокуров / Фото: из личного архива

Другой участник проекта — Никита Винокуров. Для него программа стала возможностью вернуться в Троицкий район, где он вырос и начал заниматься спортом.

После школы Никита поступил на спортивный факультет Алтайского государственного педагогического университета. Вернуться домой он собирался сразу после выпуска, однако в итоге остался в Барнауле еще на девять лет. За это время Винокуров получил опыт тренерской и педагогической работы. В краевой столице он занимался с детской футбольной командой, работал дворовым инструктором и развивал массовый спорт.

«Я еще после университета планировал вернуться домой, но задержался в Барнауле. За девять лет приобрел колоссальный опыт, который теперь помогает и, думаю, еще поможет в работе. Сейчас у меня появилась семья, и мы решили выбрать более спокойную загородную жизнь», — рассказал он.

Супруга поддержала переезд. По словам Никиты, Троицкий район всегда оставался для него родным местом. Кроме того, он и во время жизни в Барнауле не терял связь с муниципалитетом и выступал за районные команды.

Хоккей, футбол и спорт для взрослых

Никита Винокуров судит футбольный матч / Фото: из личного архива

По программе "Земский тренер" Винокуров намерен работать тренером-преподавателем по хоккею. Этот вид спорта он знает с детства — Никита сам является воспитанником местной школы. Однако тренер намерен воспитывать и юных футболистов. В Барнауле Винокуров тренировал детей и создал сильную команду. Теперь этот опыт он хочет применить в Троицком районе. Отдельное внимание специалист намерен уделить массовому спорту. Речь идет не только о детских секциях, но и о занятиях для взрослых жителей.

«У меня два ключевых направления. Самое главное — футбол: я сам играю, тренируюсь и занимаюсь с детьми. В Барнауле у меня была сильная команда. Второе направление — хоккей, которым я тоже занимался здесь, в Троицком районе. Кроме того, у меня хорошо получается привлекать к спорту взрослое население», — отметил тренер.

Работу в спортивной школе Винокуров будет совмещать с преподаванием в местном колледже. Миллион рублей, который ему предоставят после трудоустройства, семья собирается вложить в недвижимость. Сейчас супруги занимаются оформлением жилья.

Кто еще поедет работать в районы?

Всего победителями первого конкурсного отбора стали девять специалистов. Они распределятся между восемью муниципалитетами Алтайского края и будут развивать шесть видов спорта. Футбольный тренер начнет работу в Ребрихинском районе, хоккейный — в Троицком, специалист по лыжным гонкам — в Тальменском. В Родинский район вернется легкоатлет Надежда Ефименко, которая после учебы в Славгороде решила работать на малой родине.

Сразу два тренера приедут в Красногорский район — по баскетболу и легкой атлетике. Еще три специалиста будут развивать волейбол в Змеиногорском и Павловском районах, а также в Камне-на-Оби. Новые наставники появятся не только в районных центрах, но и в муниципальных спортивных школах, где нехватка кадров напрямую влияет на число доступных детям секций.

Что известно о программе "Земский тренер"?

В Алтайском крае федеральную программу запустили в 2026 году. Она стала продолжением других проектов, которые помогают привлекать специалистов в небольшие населенные пункты: "Земского доктора", "Земского учителя" и "Земского работника культуры". Участником может стать специалист с высшим или средним профессиональным образованием в сфере физической культуры и спорта. Претендент должен устроиться на предложенную должность в населенном пункте с численностью населения до 50 тысяч человек.

Победитель конкурсного отбора получает единовременную выплату в размере миллиона рублей из федерального бюджета. Взамен специалист обязуется отработать на выбранном месте не менее пяти лет. В правительстве Алтайского края также стараются оказывать большую поддержку начинающим тренерам. В некоторых районах готовы компенсировать оплату жилья, отопления и электричества, помогать с приобретением недвижимости или выплачивать подъемные в размере 50–100 тысяч рублей. На отдельных территориях предусмотрены надбавки к зарплате в первые годы работы. Первый прием заявок проходил с 1 апреля по 15 июля. Осенью Министерство спорта Алтайского края планирует провести дополнительный набор.

По словам министра спорта региона Михаила Панфилова, новые специалисты смогут внести свой вклад не только в спортивные результаты воспитанников, но и в развитие населенных пунктов края.