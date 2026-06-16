Миллион за переезд. Как на Алтае будут привлекать тренеров в села и решать кадровый вопрос

В регионе идет прием документов участников нового федерального проекта "Земский тренер", который должен привлечь специалистов в небольшие города и села

16 июня 2026, 06:49, Вячеслав Кондаков

Спортивная площадка / Фото: amic.ru

В Алтайском крае начали принимать заявки на участие в программе "Земский тренер". Ее главная задача — привлечь в небольшие города и села новых специалистов в сфере физической культуры и спорта. Участникам проекта готовы предоставить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, а муниципалитеты обещают дополнительные меры поддержки. Как рассказал министр спорта Алтайского края Михаил Панфилов во время интернет-форума на сайте правительства региона, интерес к программе уже есть, а большинство первых претендентов — выпускники вузов и колледжей этого года.

Теперь и "Земский тренер"

Новая программа стала продолжением уже известных федеральных проектов, которые помогают решать кадровые проблемы в регионах. По аналогии с "Земским доктором", "Земским учителем" и инициативами в сфере культуры власти решили поддержать и спортивную отрасль. Тем более все они хорошо зарекомендовали себя и помогают развивать алтайские села и малые города.

Не секрет, что во многих небольших населенных пунктах ощущается нехватка тренеров и работников сферы физкультуры и спорта. Молодые специалисты после окончания учебы зачастую предпочитают оставаться в крупных городах, где выше зарплаты и больше возможностей для профессионального роста.

Проект "Земский тренер" должен изменить эту ситуацию. Его цель — привлечь в муниципалитеты новых специалистов, которые будут заниматься развитием массового спорта, готовить юных спортсменов и создавать условия для здорового образа жизни.

По словам Михаила Панфилова, программу рассматривают как логичное продолжение уже действующих "земских" проектов. Тем более правительство Алтайского края и лично губернатор Виктор Томенко уделяют большое внимание развитию спорта в регионе.

«Программа помогает привлечь молодых специалистов и опытных тренеров, готовых переехать в небольшие города и села, чтобы развивать массовый спорт и воспитывать здоровое поколение. Мы видим заинтересованность муниципалитетов в новых кадрах, они готовы предложить дополнительно свои меры поддержки. Интерес есть и со стороны специалистов, особенно от молодых ребят», — отметил министр.

Один миллион за пять лет работы

Спортивная площадка на Алтае / Фото: amic.ru

Участником программы может стать специалист с высшим или средним профессиональным образованием в области физической культуры и спорта. При этом обязательным условием не является только диплом профильного вуза. Для участия подойдет и документ о профессиональной переподготовке.

Еще одно важное требование — готовность переехать для работы в населенный пункт, где проживает менее 50 тысяч человек. Получить выплату смогут как опытные тренеры, так и молодые специалисты, которые только завершили обучение.

Как рассказал Михаил Панфилов, сейчас уже несколько человек заявили о намерении участвовать в конкурсном отборе.

«Большинство из них — выпускники этого года. Как только они получат диплом об образовании, сразу же подадут заявку с полным пакетом документов», — сообщил министр.

Размер единовременной выплаты по программе составляет один миллион рублей. Эти деньги специалист получает после прохождения конкурсного отбора и трудоустройства. Выплата не является целевой, поэтому участник программы может распорядиться средствами по своему усмотрению. Однако для получения поддержки необходимо выполнить одно важное условие — отработать в выбранном населенном пункте не менее пяти лет.

Кроме того, специалист должен считаться переехавшим или вновь прибывшим. Например, приехать после окончания университета или колледжа либо переехать из другого населенного пункта. По словам Михаила Панфилова, в 2026 году в рамках программы поддержку смогут получить десять человек.

«На эти цели предусмотрено 10 миллионов рублей федерального бюджета», — отметил министр.

Сегодня в Алтайском крае для участников программы подготовлено более 70 вакансий. Все они считаются равнозначными, поэтому выбрать место работы будущий тренер может самостоятельно. Для участия необходимо подобрать подходящую вакансию, собрать документы и подать их в Министерство спорта Алтайского края до 15 июля.

Подробная информация размещена на официальном сайте ведомства в разделе "Земский тренер". По словам Михаила Панфилова, ознакомиться можно не только с вакансиями, но и с дополнительными мерами поддержки, которые предлагают муниципалитеты.

Поддержка муниципалитетов

Миллион рублей — не единственная форма поддержки будущих участников программы. Во многих районах готовы компенсировать расходы на оплату жилья, отопления и освещения. Некоторые муниципалитеты предлагают помощь с приобретением жилья на определенных условиях.

Есть работодатели, которые готовы выплачивать новым сотрудникам дополнительные единовременные пособия — например, в размере 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, в ряде территорий предусмотрены стимулирующие выплаты к заработной плате на протяжении первых лет работы.

«Дополнительные меры поддержки будут зависеть от выбранной вакансии. Ознакомиться с условиями каждой из них можно на сайте Минспорта края», — пояснил Михаил Панфилов.

В ведомстве рассчитывают, что программа позволит не только закрыть кадровые вакансии, но и станет стимулом для развития спорта в муниципалитетах. Появление новых тренеров должно увеличить число спортивных секций, дать детям возможность заниматься рядом с домом и повысить уровень подготовки местных спортсменов.

В конечном итоге проект направлен на решение сразу нескольких задач: развитие массового спорта, укрепление здоровья жителей и повышение качества жизни на сельских территориях.

По словам Михаила Панфилова, новые специалисты смогут внести свой вклад не только в спортивные результаты воспитанников, но и в развитие населенных пунктов.