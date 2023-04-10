Какая погода будет в Алтайском крае на Страстной неделе и придет ли тепло?

В начале недели синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, а также усиление ветра

10 апреля 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ближайшая ночь в Алтайском крае будет довольно тёплой и преимущественно без осадков. На большей части региона столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов и лишь местами в предгорьях ожидается до -7°С. Днём во вторник синоптики прогнозируют от +4 до +9°С, а местами по югу воздух успеет прогреться до +14°С. Но с прохождением холодного фронта по восточным районам уже прогнозируют осадки в виде дождя постепенно переходящие в снег, усилится ветер до 15-20 м/с и в течение дня температура будет понижаться. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 12 апреля по юго-востоку местами ещё сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега. Порывы ветра здесь в начале ночи будут достигать 17 м/с. А уже днём в среду в регионе будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью понизится до -4...-9°С, днём воздух прогреется до +4...+9°С", – рассказала синоптик.

13 апреля по юго-востоку ветер усилится до 17 м/с. Температура ночью ожидается -3...+2°С, в предгорьях – до -8°С. Днём – от +8 до +13°С, по югу – до +18°С. Примерно такие же отметки покажут столбики термометров и в пятницу, но при этом в регионе пройдут дожди умеренной интенсивности.

"А в субботу с затоком холода начнётся похолодание: ночные температуры будут отрицательные, а дневные – около нуля. Периодически пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега. В воскресенье будет ещё холоднее и ожидается небольшой снег", – сообщила Людмила Сырых.