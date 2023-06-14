Киберпреступников будут лишать имущества
Такой закон подписал Путин
14 июня 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений, пишет ТАСС.
Также конфискация предусмотрена за неправомерный доступ к компьютерной информации, если преступление повлекло крупный ущерб.
Кроме того, изъятие имущества и денег будет грозить и в случае тяжких последствий от совершенного преступления или возникновения угрозы их наступления.
Накануне российский лидер также подписал закон о штрафах за нарушение обращения с животными и ряд других.
10:20:04 14-06-2023
Ох хорошо то как! Главное чтобы воров космических и государственных не коснулось