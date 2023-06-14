НОВОСТИПолитика

Киберпреступников будут лишать имущества

Такой закон подписал Путин

14 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений, пишет ТАСС.

Также конфискация предусмотрена за неправомерный доступ к компьютерной информации, если преступление повлекло крупный ущерб.

Кроме того, изъятие имущества и денег будет грозить и в случае тяжких последствий от совершенного преступления или возникновения угрозы их наступления.

Накануне российский лидер также подписал закон о штрафах за нарушение обращения с животными и ряд других.

Владимир Путин Законопроекты Мошенники Кибератаки

Комментарии 1

Avatar Picture
Вовочка

10:20:04 14-06-2023

Ох хорошо то как! Главное чтобы воров космических и государственных не коснулось

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров