Когда российские школьники уйдут на зимние каникулы и сколько они будут отдыхать?

Новогодние праздники у детей продлятся почти две недели

17 декабря 2025, 12:25, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
31 декабря 2025 года трудящиеся россияне уйдут на 12-дневный отдых в честь Нового года. Он будет самым долгим за последние несколько лет и продлится 12 дней. На зимние каникулы уйдут и школьники – Минпросвещения России утвердило график их проведения еще в августе.

О том, сколько будут отдыхать учащиеся школ и когда у них будет первый учебный день, – в материале amic.ru.

1

Когда в российских школах начнутся зимние каникулы?

Согласно графику, который утвердило Минпросвещения РФ, школьники уйдут на новогодний отдых 31 декабря 2025 года.
2

Когда у школьников будет первый день учебы в 2026 году?

В 2026-м школьники впервые сядут за парты в понедельник, 12 января.
3

Сколько продлятся зимние каникулы у российских школьников?

В честь Нового года учащиеся отдохнут 12 дней. 
4

А правда ли, что у первоклассников будут дополнительные зимние каникулы?

Да. Ведомство порекомендовало школам установить дополнительные каникулы для первых классов. Учащиеся смогут отдохнуть одну неделю – с 16 по 22 февраля 2026 года.
5

А сколько дней на Новый год отдохнут взрослые?

Столько же, сколько и дети. Они уйдут на отдых в честь новогодних праздников 31 декабря 2025-го, а выйдут на работу 12 января 2026 года. Первая трудовая неделя будет пятидневной. Подробнее обо всех рабочих, праздничных и сокращенных днях читайте в нашем материале "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:24:40 17-12-2025

с 25 го по 19 янв. у нас, улетаем на Сейшелы!!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Первозданный

13:38:53 17-12-2025

А будите у нас на Колыме....... милости просим!

  -6 Нравится
Ответить
