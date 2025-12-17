Новогодние праздники у детей продлятся почти две недели

17 декабря 2025, 12:25, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

31 декабря 2025 года трудящиеся россияне уйдут на 12-дневный отдых в честь Нового года. Он будет самым долгим за последние несколько лет и продлится 12 дней. На зимние каникулы уйдут и школьники – Минпросвещения России утвердило график их проведения еще в августе.

О том, сколько будут отдыхать учащиеся школ и когда у них будет первый учебный день, – в материале amic.ru.

1 Когда в российских школах начнутся зимние каникулы? Согласно графику, который утвердило Минпросвещения РФ, школьники уйдут на новогодний отдых 31 декабря 2025 года.

2 Когда у школьников будет первый день учебы в 2026 году? В 2026-м школьники впервые сядут за парты в понедельник, 12 января.

3 Сколько продлятся зимние каникулы у российских школьников? В честь Нового года учащиеся отдохнут 12 дней.

4 А правда ли, что у первоклассников будут дополнительные зимние каникулы? Да. Ведомство порекомендовало школам установить дополнительные каникулы для первых классов. Учащиеся смогут отдохнуть одну неделю – с 16 по 22 февраля 2026 года.