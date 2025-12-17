Когда российские школьники уйдут на зимние каникулы и сколько они будут отдыхать?
Новогодние праздники у детей продлятся почти две недели
17 декабря 2025, 12:25, ИА Амител
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
31 декабря 2025 года трудящиеся россияне уйдут на 12-дневный отдых в честь Нового года. Он будет самым долгим за последние несколько лет и продлится 12 дней. На зимние каникулы уйдут и школьники – Минпросвещения России утвердило график их проведения еще в августе.
О том, сколько будут отдыхать учащиеся школ и когда у них будет первый учебный день, – в материале amic.ru.
1
Когда в российских школах начнутся зимние каникулы?
Согласно графику, который утвердило Минпросвещения РФ, школьники уйдут на новогодний отдых 31 декабря 2025 года.
2
Когда у школьников будет первый день учебы в 2026 году?
В 2026-м школьники впервые сядут за парты в понедельник, 12 января.
3
Сколько продлятся зимние каникулы у российских школьников?
В честь Нового года учащиеся отдохнут 12 дней.
4
А правда ли, что у первоклассников будут дополнительные зимние каникулы?
Да. Ведомство порекомендовало школам установить дополнительные каникулы для первых классов. Учащиеся смогут отдохнуть одну неделю – с 16 по 22 февраля 2026 года.
5
А сколько дней на Новый год отдохнут взрослые?
Столько же, сколько и дети. Они уйдут на отдых в честь новогодних праздников 31 декабря 2025-го, а выйдут на работу 12 января 2026 года. Первая трудовая неделя будет пятидневной. Подробнее обо всех рабочих, праздничных и сокращенных днях читайте в нашем материале "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".
