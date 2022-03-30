Вадим Самойлов выступит на фестивале «Ветер Сибири»

Вадим Самойлов, основатель группы «Агата Кристи», выступит на рок-фестивале «Ветер Сибири», который пройдёт в Бийске 12-14 августа. Об этом сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Музыкант будет третьим хедлайнером фестиваля, а его выступление запланировано на субботу, 13 августа. Первыми двумя хедлайнерами ранее были объявлены группы «Звери» и «Сплин».

В общей сложности на фестивале выступят порядка 30 групп, включая «Арию», «Анимацию», «Тараканов», «Чиж & Co», Louna, Animal Джаz и других.

Ранее глава алтайского Минкульта Елена Безрукова подтвердила планы провести сибирский аналог фестиваля «Нашествие». При этом мероприятие состоится только при условии благополучной эпидобстановки, отмечала она.