Барнаульцев призвали пройти ревакцинацию от COVID-19 вслед за чиновниками

В Барнауле на фоне роста заболеваемости коронавирусом возобновили ревакцинацию муниципальных служащих. Как сообщает пресс-центр мэрии, госслужащие самостоятельно проходят иммунизацию в поликлинике.

Кроме того, в городе организовали выездную вакцинацию в госорганизации и ведомства без отрыва от рабочего процесса. В ней приняли участие уже более 100 человек, которые через три недели пройдут прививку вторым компонентам.

Барнаульцев призывают последовать примеру муниципальных служащих и пройти вакцинацию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

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