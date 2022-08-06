Доктор Мясников заявил, что новый всплеск коронавируса в России неизбежен

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что новая волна коронавируса в России неизбежна. Пост на эту тему он опубликовал в своих социальных сетях.

По мнению Мясникова, всплеск заболеваемости может произойти уже к осени, но не стоит забывать и о заражениях гриппом и ОРВИ.

«Хочу напомнить, что грипп может быть смертельно опасен. Согласно мировой статистике по 33 странам, c 1999 по 2015 год от гриппа ежегодно умирали около 700 тысяч человек. Ещё примерно столько же умирает ежегодно от осложнения хронических заболеваний, вызванных гриппом. Получается серьёзная цифра», — сказал Мясников.

Он добавил, что для того чтобы избежать заражения, нужно укреплять иммунитет.