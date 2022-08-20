Эндокринолог дал совет, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов

Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж рассказал, какими способами можно отследить повышение уровня сахара в крови без сдачи анализов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Альфарадж отметил, что высокий уровень сахара в крови может говорить о развитии сахарного диабета. Существует несколько распространённых признаков, указывающих на повышенный сахар, при обнаружении которых следует незамедлительно обратиться к врачу.

«Сухость во рту в течение дня, учащённое мочеиспускание в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуд», — перечислил Альфарадж, добавив, что симптоматика различается у мужчин и женщин.

Также к признакам высокого сахара относится и резкое снижение массы тела без целенаправленного похудения с помощью диет и физической нагрузки. Возможные признаки включают в себя также выпадение волос и запах ацетона изо рта, продолжил врач.

Специалист посоветовал в случае сомнений обращаться к эндокринологу и сдавать анализы в лаборатории.