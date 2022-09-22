Можно и без таблеток. Где в Барнауле лечат неврозы и другие психосоматические состояния через тело

Высокий темп современной жизни создаёт для человека стресс в личной, профессиональной и социальной сферах. Многие при этом сами усугубляют ситуацию, нарушая режим сна, неправильно питаясь, мало двигаясь и постоянно «потребляя» большое количество негативных новостей. Всё это может вызывать невротические состояния: раздражительность, тревогу, зацикливание на тех или иных переживаниях, упадок сил. Что значительно ухудшает качество жизни.

В таких случаях многие решают обратиться за помощью к психотерапевту, психологу или неврологу. Чаще всего пациенту назначают психологическое тестирование, специальные препараты и какие-либо методы психотерапии.

«Сейчас наблюдается экспансия психофармакотерапии, когда назначают нейролептики, снотворные, транквилизаторы с необоснованной лёгкостью. Особенно это относится к антидепрессантам, которые прописывают (по нашему многолетнему опыту наблюдения) без учёта клинической картины и её динамики. Нередки случаи и назначения одному человеку сразу пяти и более препаратов. Такое бывает, когда пациент, имея на то основания, обращается к нескольким врачам сразу (например, к терапевту, неврологу, эндокринологу, гастроэнтерологу, иммунологу и другим)», — рассказали в клинике «Пигмалион».

Как считают в «Пигмалионе», приём таких препаратов может привести к накоплению в организме побочных действий каждого отдельного лекарства.

«Такая неоднозначная картина при общепринятой тактике коррекции неврозов и психосоматики заставила нас задуматься: а можно ли вести коррекцию этих состояний без применения психотропных средств либо с их значительной минимизацией? И в результате многолетнего изучения таких медицинских направлений как рефлексотерапия, мануальная терапия, висцеральная остеопатия, психофизическая реабилитация, мы пришли к выводу: неврозы и психосоматику можно корректировать нейрофизиологически, практически не прибегая к психотропным препаратам», — пояснили представители клиники.

Так, в «Пигмалионе» успешно применяют различные методики, позволяющие эффективно справляться с неврозами, раздражительностью, психосоматическими расстройствами. Лечение индивидуально подбирает опытный специалист — кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Алексей Дик.

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