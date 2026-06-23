Мотоциклист без прав и шлема оказался в больнице после ДТП на Алтае

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил переломы ребер

23 июня 2026, 12:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе Республики Алтай поздним вечером 19 июня произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, происшествие произошло около 22:00 в селе Усть-Муны. За рулем мотоцикла Racer RC 150-23 находился 46-летний местный житель.

Во время движения мужчина потерял контроль над транспортным средством. Мотоцикл вынесло в сторону, после чего он опрокинулся на обочину.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил переломы ребер. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу для оказания медицинской помощи.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что мужчина не имел права управления транспортными средствами. Кроме того, во время поездки он находился без защитного мотошлема.

В настоящее время в отношении сельчанина составлены административные материалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения и нарушение правил использования мотошлема.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.