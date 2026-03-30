Очередной "авторский" спор разгорелся из-за работы кинотеатра в рубцовском ТРЦ "Радуга"

30 марта 2026, 14:03, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Одни из самых активных борцов за авторские права в России — "Российское авторское общество" — вновь "отщипнули" достаточно крупную сумму у алтайского торгового гиганта "Мария-Ра". В этот раз судебный процесс разгорелся из-за кинематографа.

Судебный процесс стартовал еще в августе 2025 года, а ответчиком стало юрлицо "Розница К-1", входящее в состав "империи" "Мария-Ра". Претензии РАО к компании были связаны не просто с воспроизведением музыки без лицензии, а с саундтреками к фильмам.

Картины с 2022 по 2023 год показывали в кинотеатре "Радуга", расположенном в одноименном ТРЦ в Рубцовске, принадлежащем "Марии-Ра". Прокат фильмов шел на законных основаниях, однако подвел "Марию-Ра" совсем другой "подводный камень", связанный с авторскими правами.

Дело в том, что с российских кинотеатров взимают 3% от сборов фильмов в пользу авторов саундтреков к ним. Если музыка находится в охраняемом РАО списке, а отчислений за ее использование не было — эта организация идет в суд. И, как правило, выигрывает, что произошло и в этот раз.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Розница К-1"для последующего распределения авторам музыкальных произведений, вошедших в состав аудиовизуальных произведений, вознаграждение в общем размере 364 000,32 рубля», — вынес вердикт арбитражный суд Алтайского края.

При этом первоначально РАО требовало значительно больше: свыше 567 тысяч рублей. Однако по части фильмов, показанных до 4 августа 2022 года, истекли сроки исковой давности и сумма требований несколько "усохла". При этом итоговый список картин, за которые решили заступиться борцы за авторское право, все равно впечатляет: это сразу 305 "аудиовизуальных произведений".

Среди фильмов — как отечественные, так и иностранные. Например, это "Сердце Пармы" и четвертый фильм франшизы "Джон Уик", фильмы ужасов "Проклятие плачущей" и "Два, три, демон приди!", мультфильм "Барбоскины TEAM" и многое другое. Самым "дорогим" в контексте исковых требований, вероятно, оказался российский фильм "Вызов": его сборы в "Радуге" составили порядка 400 тысяч рублей, что, очевидно, влечет за собой и самую крупную сумму выплаты "за музыку". А самым "дешевым" — американский боевик "Охота на короля", который собрал 300 рублей.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно о том, что РАО отсудило у "Марии-Ра" 60 тысяч рублей за незаконное воспроизведение четырех песен, включая композицию "Сладко" группы Serebro.