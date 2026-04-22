Т2? Я согласна! Как журналист amic решил сменить оператора после 20 лет "брака" с другим

Номер старый, оператор новый — насколько это сложно и оправданно ли
22 апреля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJd2EEu
"Оператор, согласны ли вы принять этого абонента?" — так начинается ролик Т2, который сейчас крутят по ТВ и интернет-каналам. Журналист amic.ru Саша Черданцева — одна из тех, кто, кажется, готов рассмотреть себя в качестве "невесты", которой "жених" предлагает свою руку, сердце и "симку". А вместе с этим полгода бесплатной связи и много других бонусов. Но стоит ли оно того? Наша коллега все разузнала, перед тем как идти "под венец".
Зачем менять то, что работает?
Я мобильный пользователь со стажем, "симке" уже более 20 лет. И все это время была верна одному оператору. Все работало, связь хорошая, тарифы нормальные — нет причин искать что-то новое. В большинстве случаев мобильные операторы предлагают схожие условия: связь, интернет, тарифы — все устроено одинаково.
Но всегда наступает время, когда хочется попробовать что-то новое. Привычки меняются, появляются другие требования и ценности. Активная жизнь и работа, все большее значение стабильной связи и качественного интернет-покрытия заставляют задуматься о роли мобильного оператора в повседневной жизни.
Поводом стали сразу два небольших события. Первый — та самая реклама (у Т2 все ролики — яркие и притягивающие к экрану). Второй — когда переходом на Т2 похвасталась подруга Настя. Вот уж кто всегда разбирается в бонусах, акциях и вообще бесплатных предложениях, так это она.
"Перенести нельзя оставить"
Подруга уверяла: с того момента, как перешла на T2, словно обрела новую мобильную свободу. Она рассказывала, как легко и быстро прошел процесс перехода, как ей понравился новый тариф и возможности.
Журналистское любопытство взяло верх, и я решила посмотреть, как работает T2. Полистала сайт, оценила тарифы и акционные предложения — действительно интересно.
Что сразу привлекло — полгода бесплатной связи при переходе с моим номером. Бесплатно — это всегда приятно, тем более если речь не о стандартном промомесяце, а о целых шести. На сайте оператора указано, что в этой акции участвуют тарифы "Хватит!", "Везде онлайн" или "Мой онлайн+". Перенести номер можно заполнив форму на сайте.
Кроме бонуса в виде шести месяцев бесплатной связи при переходе со своим номером есть еще ряд плюшек, на которые невозможно не обратить внимание. Во-первых, безлимитные звонки внутри сети. Учитывая, сколько уже знакомых и коллег "сидит" на Т2, общение с ними будет без ограничений. При этом всегда есть возможность взять больше минут на разговоры с клиентами других операторов. Что очень важно, учитывая, как в последнее время (сами знаете почему) часто приходилось решать вопросы именно через телефонные звонки.
Во-вторых, безлимитный трафик на соцсети и мессенджеры. Связь такого вида — требование моей работы, так что волноваться по поводу нехватки гигабайтов в месяц точно не придется. Кстати, гигабайты и минуты здесь "вечные" — остатки не сгорают, а переходят на следующий месяц.
Еще Т2 предоставляет клиентам домашний интернет. Возможно, со временем рассмотрю и это предложение оператора.
Проще, чем кажется
Судя по рассказу подруги, перейти на T2 проще, чем кажется. Надо зайти на сайт, "вбить" свой номер, выбрать тариф и удобный способ получения сим-карты (доставка курьером или в салоне Т2), а затем оформить заявку. Уже на следующий день она получила "симку" с временным номером, и процесс перехода начался.
В течение восьми дней она могла продолжать пользоваться старым номером, а новый номер T2 активировался сразу же, как только перенос был завершен. Такой подход оказался действительно удобным и не вызвал никаких сложностей.
Кстати, за мой переход она еще и бонусы получит. На сайте вводишь номер того, кого хочешь позвать в Т2, и в моменте узнаешь, какую сумму на счет за него получишь. Все это в рамках новой реферальной программы "Бонус за Друга" — действующим абонентам начисляют до 2000 рублей на счет за нового подключенного клиента.
Что могу сказать — "хорошие сапоги, надо брать". А если серьезно, то T2 дает не просто мобильные услуги, он дает хорошую связь, гибкий подход к набору опций и качественный сервис. Отличное комбо.Реклама
10:10:20 22-04-2026
В то время как другие операторы задрали цены на свои услуги. Т2 проявили гибкость и с депингом цены забирают часть рынка себе. Молодцы)
10:39:22 22-04-2026
больше года назад ушёл от т2.
был мтс, они стали жадные, подключил мегафон.
долго был на мегафоне, они стали жадные, подключил т2. за день до перехода мегафон стал обещать горы золотые.
в начале прошлого года т2 стали жадные, перешёл на другого оператора. за день до перехода т2 стал обещать горы золотые.
11:17:33 22-04-2026
Я живу в селе Зайцево Тальменского района, где есть связь только мтс. Вопрос. Буду ли я менять оператора с МТС на Т2?
17:31:17 22-04-2026
Гость (11:17:33 22-04-2026) Я живу в селе Зайцево Тальменского района, где есть связь то... И что ответили?
11:44:13 22-04-2026
Опоздала Черданцева. Старые тарифы у них были более выгодные.
12:15:06 22-04-2026
Слишком маленькое покрытие, чтобы обсуждать всерьёз. Для серьёзного человека не подходит, для домохозяек ещё туда-сюда.
12:53:48 22-04-2026
Хочу перейти от Мегафона. Достали. Не работает часть услуг.
Ежедневные переписки с техподдержкой, ежедневные попытки пробиться через их тупейший ИИ, который в ответ на мои четкие вопросы, не касающиеся мобильного интернета, спрашивает: "Не работает мобильный интернет?". Раз 50 спросил за неделю. Как тупой попугай...
К МТС есть большие вопросы. Хотетел на Билайн. Но рассмотрю и Т2. Спасибо за подсказку.
22:41:56 22-04-2026
