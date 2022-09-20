По ресторанам тебя ищу. Какие компании Алтайского края претендуют на звание «Народный знак качества»

За две недели действия проекта народныйзнаккачества.рф жители Алтайского края подали уже более 4000 заявок, номинировали 500 компаний. За этими цифрами стоит большая народная любовь: к самому сытному кафе, самому надёжному автосервису, самому качественному производителю. Рассказываем, кто именно будет бороться за престижное звание «Народный знак качества».

Самая ожесточённая борьба пока разворачивается в одной из самых «вкусных» номинаций — «Ресторан года». Здесь, по данным на 19 сентября, уже 65 компаний, по которым подано почти три сотни заявок. В числе тех, кто претендует на народное звание, такие заведения, как Beerland, Gor`dost, In vino, «Аджика», «Бочкари», «Брют», «Винотека», «Горная аптека», «Живые души», «Заречье», «Иероглиф», «Кинза и мята», «Своя компания», «Среда», «Фо», «Центральная кофейня».

Номинация «Торговая сеть года» на втором месте по числу заявленных компаний (их здесь уже 47), но на первом по количеству заявок (более 500). Тут вам и продуктовые сети («Аникс», «Ассорти Вкуса», «Ашан», «Магнит», «Мария-Ра», «Светофор»), и строительно-ремонтно-мебельные («Альтерра», «Леруа Мерлен», «Мега мебель») и другие.

Не менее жаркой будет борьба ещё в одной «съедобной» номинации — «Фастфуд года». Сейчас там 35 участников и почти три сотни заявок. Это, например, службы доставки роллов Angry pizza, Fish point, «Империя суши». Это кофейни Coffee like и Freemans. Это пицца и воки «Гриль №1», «Грильница», «Додо Пицца», «Суши Мастер». Это блины и чебуреки «Сковородовна» и «Чебуречная на Мало-Тобольской 25». И куда без шашлычка «У Григорича».

Как и в номинации «Производитель продуктов питания». «Агрохолдинг Гудвилл», «Ануйское», «Алейскзернопродукт», «Алтайская сказка», «Алтайские закрома», Барнаульская халвичная фабрика, Барнаульский молочный комбинат, «Барнаульский пищевик», «Белый замок», «Бочкари», «Брюкке», «Вележи», «Вкусная жизнь», «Диво Алтая», «Зимаречье», «Логовское», «Мясное ремесло», «Старая кондитерская фабрика» — всего 45 компаний.

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Так, поесть — поели, теперь можно и покататься. За звание лучший «Автосервис года», который и обеспечивает беспроблемное пользование авто, будут бороться уже более 40 компаний. Fit service, Makk, TimАвто, ZavGar, «Гараж», «Автоцентр АНТ», «АлтайЕвроМоторс», «Альбион-Моторс», «Вианор», «Первый номер», «Подкова» и другие.

Более 30 номинантов в «Стоматологии года» и «Медицинской клинике года». В первой номинации жители региона идут за красивыми зубами в Carrolit, Sirius, «Здравгород», «Кариб-плюс», «Крокус», «Стоматология доктора Ветчинкиной», а ещё в детскую стоматологическую поликлинику Барнаула № 2 и Краевую стоматологическую поликлинику. Во второй — за здоровьем: в River, «Антуриум», «Астра», «Добрый доктор», «Доктор Мэм», «Здоровое поколение», «Здоровье», «Здоровье и материнство», «Исида», «Малыш», «Мать и дитя», «Медлайн», «Пигмалион», «Хеликс» и даже городскую больницу № 5.

А ещё весь край выбирает лучших из лучших в номинациях «Торгово-развлекательный центр», «Турфирма» и «Курорт / санаторий», «Образовательный центр» и «Университет», «Фитнес-клуб» и «Салон красоты», «Производитель промышленных товаров» и «Промышленное предприятие», «Стройка и ремонт» и «Застройщик», а также «Автосалон», «Телекоммуникационная компания и «Мой бизнес.

Всех перечисленных выбирали рандомно, ни за кого не агитируем — выбирать будут только жители. Список всех номинантов в открытом доступе по этой ссылке.

До конца приёма заявок в рамках премии «Народный знак качества 2022» остаётся ещё три недели. И вы успеваете выдвинуть любимые компании — жмите сюда, выбирайте номинацию, указывайте компанию.

«Народный знак качества 2022» — крутой проект портала amic.ru и радиостанции Business FM Барнаул. Мы даём всем желающим возможность поучаствовать в выборе по-настоящему народных компаний.

А в этом нам помогают партнёры:

«Росводоканал Барнаул» — официальный партнёр проекта. Входит в состав группы компаний «Росводоканал» — национального оператора ЖКХ и лидера в сфере водоснабжения и водоотведения. И обеспечивает доступ к чистой воде для 667 тыс. жителей столицы Алтайского края и пригорода.

«АлтайНефтеРесурс» — официальный партнёр проекта. Это надёжный поставщик ГСМ. Работает стабильно, в срок и в любых объёмах. Оптом и в розницу с возможностью бесплатного хранения. За всеми подробностями звоните: 63-62-94.

«Металл Профиль» — официальный партнёр проекта. Это российский производитель стальных кровель и фасадов, один из лидеров российской и мировой металлообработки. Компания на рынке уже более 25 лет: cтальные кровли, фасады, заборы и водостоки — всё, что нужно для возведения надёжного, современного дома, который будет служить вашей семье долгие годы.

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