Учебник, видео и подкасты: подборка курсов по английскому для начинающих

Английский — один из самых популярных языков, который учат и используют во всём мире. Он помогает свободно путешествовать и увеличивает шансы получить должность в престижной компании с высокой заработной платой.

Сейчас в Сети есть множество программ для эффективного изучения языка с нуля. Составили для вас подборку курсов, которые подойдут для начинающих.

Курс английского языка для начинающих от Оксаны Долинка

«Английский за четыре недели 2 в 1» — это отдельный полноценный курс, гарантирующий отличный результат с первых уроков. Это увлекательное обучение в видеоформате, позволяющее освоить языковые навыки в кратчайшие сроки. Каждый урок предусматривает разговорную практику.

Видеокурс

Видеокурс включает в себя 52 видеоролика по 25-30 минут. Красочные изображения и видеовставки помогают быстрее запомнить новые слова и предложения. Чётко выстроенная система обучения предусматривает регулярное повторение пройденного материала. Кроме того, видеокурс включает:

— восемь дополнительных видеословарей на требуемые вам темы;

— три английских видеоролика по кинофильмам.

Аудиокурс

Аудиокурс включает 90 аудиоуроков по 10 минут, которые легко слушать с мобильного телефона — вы можете учиться во время поездки, на работе, в командировке. Материал подают просто и доступно, и курс также включает повторение пройденного.

Во время обучения вы поймёте, как разговаривать на темы:

— бизнеса;

— дружеских отношений;

— путешествий;

— финансов;

— телефонных разговоров.

Многие, кто уже прошёл курс, также отметили, что стали лучше воспринимать иностранную речь на слух.

Курс AJ Hoge

Аудиокурс поделен на маленькие уроки, каждый из которых включает в себя два аудиофайла и PDF. В первом студенту читают маленький рассказ. Во втором можно прослушать вопросы к рассказу и ответы на них.

Курс помогает быстро освоить новые слова и научиться думать на иностранном языке.

«Основы грамматики в практике Раймонда Мерфи»

Это ещё один курс английского, входящий в топ-10 учебников для изучения языка. Он включает в себя:

— 115 глав, которые не зависят друг от друга;

— 7 дополнений;

— дополнительные упражнения;

— ключи к упражнениям.

Курс стоит изучать тем, кто уже немного понимает английский, ведь учебник написан на иностранном.