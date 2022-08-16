Учебник, видео и подкасты: подборка курсов по английскому для начинающих
Три варианта для самостоятельного изучения иностранного языка
Английский — один из самых популярных языков, который учат и используют во всём мире. Он помогает свободно путешествовать и увеличивает шансы получить должность в престижной компании с высокой заработной платой.
Сейчас в Сети есть множество программ для эффективного изучения языка с нуля. Составили для вас подборку курсов, которые подойдут для начинающих.
Курс английского языка для начинающих от Оксаны Долинка
«Английский за четыре недели 2 в 1» — это отдельный полноценный курс, гарантирующий отличный результат с первых уроков. Это увлекательное обучение в видеоформате, позволяющее освоить языковые навыки в кратчайшие сроки. Каждый урок предусматривает разговорную практику.
Видеокурс
Видеокурс включает в себя 52 видеоролика по 25-30 минут. Красочные изображения и видеовставки помогают быстрее запомнить новые слова и предложения. Чётко выстроенная система обучения предусматривает регулярное повторение пройденного материала. Кроме того, видеокурс включает:
— восемь дополнительных видеословарей на требуемые вам темы;
— три английских видеоролика по кинофильмам.
Аудиокурс
Аудиокурс включает 90 аудиоуроков по 10 минут, которые легко слушать с мобильного телефона — вы можете учиться во время поездки, на работе, в командировке. Материал подают просто и доступно, и курс также включает повторение пройденного.
Во время обучения вы поймёте, как разговаривать на темы:
— бизнеса;
— дружеских отношений;
— путешествий;
— финансов;
— телефонных разговоров.
Многие, кто уже прошёл курс, также отметили, что стали лучше воспринимать иностранную речь на слух.
Курс AJ Hoge
Аудиокурс поделен на маленькие уроки, каждый из которых включает в себя два аудиофайла и PDF. В первом студенту читают маленький рассказ. Во втором можно прослушать вопросы к рассказу и ответы на них.
Курс помогает быстро освоить новые слова и научиться думать на иностранном языке.
«Основы грамматики в практике Раймонда Мерфи»
Это ещё один курс английского, входящий в топ-10 учебников для изучения языка. Он включает в себя:
— 115 глав, которые не зависят друг от друга;
— 7 дополнений;
— дополнительные упражнения;
— ключи к упражнениям.
Курс стоит изучать тем, кто уже немного понимает английский, ведь учебник написан на иностранном.