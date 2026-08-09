Названы ягоды, которые могут вызвать "взрывную диарею"

Эксперты назвали ягоды опасными из‑за сложной структуры и трудностей с мытьем

09 августа 2026, 08:17, ИА Амител

Лесные ягоды / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В период вспышки циклоспороза особую опасность представляют малина и клубника — об этом РИА Новости сообщили в американском исследовательском Университете Тафтса.

Специалисты медицинской школы вуза пояснили, почему эти ягоды попадают в категорию рискованных продуктов. Пористая и сложная структура поверхности малины делает ее благоприятной средой для циклоспор: поскольку ягоды обычно подают в свежем виде, тщательно промыть их крайне сложно. Аналогичная ситуация с клубникой: ее тоже трудно очистить от загрязнений, а употребляют продукт преимущественно без термической обработки.

По данным университета, вспышки инфекции в США связаны с поставками продуктов из‑за рубежа — они оказываются загрязненными инфицированными фекалиями. При этом передача паразита напрямую от человека к человеку невозможна: после размножения в кишечнике возбудитель должен пройти многодневную стадию развития во внешней среде.

Особенно остро проблема стоит в странах с менее развитой санитарной инфраструктурой, например в Гватемале и Гондурасе. В университете не исключают, что инфекция может распространиться за пределы США, если продукты контактировали с тем же источником загрязнения.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии РИА Новости отметил, что проникновение циклоспороза в Россию маловероятно, в том числе из‑за отсутствия товарного обмена с США.

«Источником текущей вспышки в США во многом стали импортные продукты. Так, в штате Мичиган, который сильнее всего пострадал от инфекции, причиной заражения считают салат айсберг из Мексики. При этом малину и клубнику в США в основном закупают в Мексике либо выращивают внутри страны. Всего циклоспороз зафиксировали в 47 американских штатах; в Мичигане зарегистрированы два летальных случая. Циклоспороз, как правило, не угрожает жизни и успешно лечится антибиотиками. Основной путь передачи инфекции — через свежие овощи и фрукты, подвергшиеся загрязнению», — указано в публикации.

Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний США отчитался о масштабном росте заболеваемости: с мая 2026 года подтверждено 10,5 тысячи случаев заражения внутри страны, еще 1,3 тысячи американцев заразились за границей, а 12,2 тысячи эпизодов требуют дополнительной проверки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заболеваний выросло кратно. Из‑за сезонного характера инфекции CDC ведет мониторинг случаев с мая по конец августа.