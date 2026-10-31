Уже в первый день месяца геомагнитный индекс Kp, по расчетам ученых, достигнет пяти баллов

31 октября 2026, 17:10, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жителей Алтайского края в ноябре ожидают две магнитные бури. Первая накроет регион уже 1 ноября, а вторую специалисты прогнозируют ближе к концу месяца. При этом большую часть ноября геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной или умеренно возмущенной. Такой прогноз представили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уже в первый день месяца геомагнитный индекс Kp, по расчетам ученых, достигнет пяти баллов. Это соответствует слабой магнитной буре класса G1.

После этого обстановка должна стабилизироваться. Следующее заметное возмущение магнитосферы ожидается 17 и 18 ноября. В эти дни индекс Kp может подняться до четырех баллов, однако до уровня полноценной магнитной бури, согласно прогнозу, не дойдет.

Вторая магнитная буря ожидается 27 ноября. Ее интенсивность также оценивается в пять баллов по индексу Kp, что соответствует категории G1. Уже 28 и 29 ноября геомагнитная активность начнет снижаться, хотя магнитосфера еще будет находиться в возбужденном состоянии.

В периоды магнитных бурь некоторые метеозависимые люди могут жаловаться на головную боль, слабость и колебания артериального давления. При этом подобные симптомы не обязательно связаны с геомагнитной активностью.

В опубликованных рекомендациях на такие дни советуют избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессовых ситуаций, а также воздерживаться от алкоголя и кофе.