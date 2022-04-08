Крупный автоцентр в Индустриальном районе Барнаула реконструируют, пристроив закрытую парковку
Члены градсовета назвали проект «серыми коробками», которые стилистически не вписываются со стоящими рядом объектами. Но отправлять на доработку не стали
Проект автоцентра на Павловском тракте, 164 / Фото: мастерская Владимира Золотова
В Барнауле планируют реконструировать автоцентр Kia Motors на Павловском тракте. К зданию пристроят крытую автостоянку. Об этом решении было объявлено на градостроительном совете в Барнауле. Впрочем, несмотря на то, что это административный объект, члены комиссии всё-таки нашли у него недочёты. Однако на повторное рассмотрение отправлять не стали.
«Стильный» сосед
Существующий автоцентр Kia Motors находится на Павловском тракте, 164. В здании есть выставочные и административные площади, сервис, а теперь решено пристроить и крытую автостоянку. Её площадь — 836 квадратных метров, внутри запроектировано 27 машино-мест.
«Общая площадь здания — 3086 квадратных метров. На участке есть 58 парковочных мест. За „красной линией“ размещено около 60 машино-мест. Стоянка предназначена для транспорта персонала. На парковку ведут два въезда. Пристраиваемая часть выполнена в тех же тонах, что и существующая», — отметил защищавший проект архитектор мастерской Владимира Золотова.
Здание автоцентра до реконструкции / Фото: мастерская Владимира Золотова
Вопросы у членов градсовета вызвало цветовое решение дизайнеров: «серые коробки», которые, как считают эксперты, не сочетаются с другими объектами. Так, депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко напомнил, что по соседству (Павловский тракт, 160) планируется реконструкция ещё одного автосалона, пока заброшенного. Его фасады будут радовать многообразием: стеклянные, «под дерево», облицованные белой плиткой. Кроме автосалона в здании откроют ещё и ресторан.
«Справа находится административное здание. Вы интересовались, что это за объект? Владимир Золотов успешно защитил проект на градсовете (в конце декабря 2021 года, — прим. ред.), здание будет сильно перестраиваться, у него будут интересные фасады. Вы не пытаетесь представить, как это будет выстроено в линию. Градсовету интересно, как будет город выглядеть. Вы нарисовали „серые“ коробки. Они никак не стыкуются со зданием Павловского тракта. Там неплохо всё отработано, и пешеходные связи», — отметил Носенко.
Интересно, что проекты обоих автосалонов (Павловский тракт, 160 и 164) выполняла одна мастерская — Владимира Золотова. Однако архитекторы не стали стилистически увязывать их друг с другом.
С Носенко согласился и главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров. Он тоже отметил, что объект не воспринимается как единый комплекс.
«Кажется, что пристройка показана только условно. У автоцентров есть свои цвета, дилеры к ним трепетно относятся. Но какие-то цветовые намёки на комплекс должны быть. Как будто он не доработан», — высказал своё мнение Башкиров.
«Мы не стали к нему привязываться, мы привязались к существующему зданию. А его заказчик оставляет без изменений», — объяснил архитектор.
Даёшь здание больше
Площадь здания также вызвала вопросы у членов градсовета. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв обратил внимание, что его площадь — чуть более 3 тыс. квадратных метров. Это слишком мало для объекта такого назначения.
«Вид разрешённого использования объекта — торгово-выставочные комплексы (ТВК). Если относить его к классификатору видов разрешённого использования, то ТВК включают в себя объекты капитального строительства, площадь которых превышает 5 тыс. квадратных метров. Над этим вопросом нужно подумать. Здание должно быть более 5 тыс. квадратных метров. Возможно, необходимо увеличивать этажность и реконструировать существующее здание», — отметил он.
Также эксперты обратили внимание, что пожарный проезд предусмотрен не для всего здания, а лишь для части объекта. При всём при этом члены градсовета согласовали проект, сочтя, что все замечания можно решить в рабочем порядке.