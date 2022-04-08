Крупный автоцентр в Индустриальном районе Барнаула реконструируют, пристроив закрытую парковку

Проект автоцентра на Павловском тракте, 164 / Фото: мастерская Владимира Золотова

В Барнауле планируют реконструировать автоцентр Kia Motors на Павловском тракте. К зданию пристроят крытую автостоянку. Об этом решении было объявлено на градостроительном совете в Барнауле. Впрочем, несмотря на то, что это административный объект, члены комиссии всё-таки нашли у него недочёты. Однако на повторное рассмотрение отправлять не стали.

«Стильный» сосед

Существующий автоцентр Kia Motors находится на Павловском тракте, 164. В здании есть выставочные и административные площади, сервис, а теперь решено пристроить и крытую автостоянку. Её площадь — 836 квадратных метров, внутри запроектировано 27 машино-мест.

«Общая площадь здания — 3086 квадратных метров. На участке есть 58 парковочных мест. За „красной линией“ размещено около 60 машино-мест. Стоянка предназначена для транспорта персонала. На парковку ведут два въезда. Пристраиваемая часть выполнена в тех же тонах, что и существующая», — отметил защищавший проект архитектор мастерской Владимира Золотова.

Здание автоцентра до реконструкции / Фото: мастерская Владимира Золотова

Вопросы у членов градсовета вызвало цветовое решение дизайнеров: «серые коробки», которые, как считают эксперты, не сочетаются с другими объектами. Так, депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко напомнил, что по соседству (Павловский тракт, 160) планируется реконструкция ещё одного автосалона, пока заброшенного. Его фасады будут радовать многообразием: стеклянные, «под дерево», облицованные белой плиткой. Кроме автосалона в здании откроют ещё и ресторан.

«Справа находится административное здание. Вы интересовались, что это за объект? Владимир Золотов успешно защитил проект на градсовете (в конце декабря 2021 года, — прим. ред.), здание будет сильно перестраиваться, у него будут интересные фасады. Вы не пытаетесь представить, как это будет выстроено в линию. Градсовету интересно, как будет город выглядеть. Вы нарисовали „серые“ коробки. Они никак не стыкуются со зданием Павловского тракта. Там неплохо всё отработано, и пешеходные связи», — отметил Носенко.

Интересно, что проекты обоих автосалонов (Павловский тракт, 160 и 164) выполняла одна мастерская — Владимира Золотова. Однако архитекторы не стали стилистически увязывать их друг с другом.

Новости

Прочее Из брошенного объекта в удобную СТО: водителям Барнаула готовят сюрприз

С Носенко согласился и главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров. Он тоже отметил, что объект не воспринимается как единый комплекс.

«Кажется, что пристройка показана только условно. У автоцентров есть свои цвета, дилеры к ним трепетно относятся. Но какие-то цветовые намёки на комплекс должны быть. Как будто он не доработан», — высказал своё мнение Башкиров.

«Мы не стали к нему привязываться, мы привязались к существующему зданию. А его заказчик оставляет без изменений», — объяснил архитектор.

Даёшь здание больше

Площадь здания также вызвала вопросы у членов градсовета. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв обратил внимание, что его площадь — чуть более 3 тыс. квадратных метров. Это слишком мало для объекта такого назначения.

«Вид разрешённого использования объекта — торгово-выставочные комплексы (ТВК). Если относить его к классификатору видов разрешённого использования, то ТВК включают в себя объекты капитального строительства, площадь которых превышает 5 тыс. квадратных метров. Над этим вопросом нужно подумать. Здание должно быть более 5 тыс. квадратных метров. Возможно, необходимо увеличивать этажность и реконструировать существующее здание», — отметил он.

Также эксперты обратили внимание, что пожарный проезд предусмотрен не для всего здания, а лишь для части объекта. При всём при этом члены градсовета согласовали проект, сочтя, что все замечания можно решить в рабочем порядке.