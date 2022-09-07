Квартал многоэтажных домов возведут в Республике Алтай при участии барнаульского застройщика

Компания «Селф» планирует построить в селе Майма Республики Алтай квартал многоэтажных жилых домов. Этот проект станет третьим, который девелопер развивает в соседнем регионе. Весной 2022 года в Горно-Алтайске начали строить жилой комплекс «Новый берег», а летом — ЖК «Поэма».

«Пилотные» проекты

В феврале в районе набережной реки Майма в Горно-Алтайске ООО СЗ «Смена» начало возводить жилой комплекс «Новый берег». Это 11-этажный двухподъездный дом, рассчитанный на 178 квартир площадью от 24 до 87 квадратных метров. По информации «Дом.РФ», сдача дома запланирована на июнь 2024 года.

ЖК «Новый берег» / Фото: «Дом.РФ»

В июне под «шефством» барнаульского застройщика стартовало строительство девятиэтажного жилого комплекса «Поэма». Он расположен в центре Горно-Алтайска на ул. Павла Кучияк, 2, недалеко от Национального драмтеатра. По информации «Дом.РФ», в здании не будет малогабаритного жилья: в доме запроектировано всего 48 квартир площадью от 57 (двухкомнатные) до 71 квадратного метра (трёхкомнатные). Первый этаж отдан под коммерческие помещения.

ЖК «Поэма» / Фото: «Дом.РФ»

Одна из особенностей проекта — дизайнерски оформленные холлы. На первом этаже разместят книжный шкаф для буккроссинга, диван для ожидания лифта, специальное помещение для хранения детских колясок.

Дом возводит ООО СЗ «Набережный», зарегистрированное в Горно-Алтайске. Как указано на сайте «Дом. РФ», сдать объект планируют в декабре 2024 года.

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Перспективный регион

По информации amic.ru, ещё один объект от «Селфа» появится в селе Майма Республики Алтай. Здесь построят жилой квартал из нескольких домов с помещениями общественного назначения. Работы по возведению комплекса запланированы на начало 2023 года. О том, что барнаульский девелопер планирует зайти в Горный Алтай, было известно ещё в конце прошлого года: руководитель «Селфа» Нодар Шония рассказал об этом на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе.

«Сейчас активно проектируем жилые высотки по 8-9 этажей в Горно-Алтайске. Сначала точечные, а в перспективе намерены строить кварталами», — сообщил он.

Как отмечают эксперты, в настоящее время недвижимость на Алтае очень популярна среди жителей других регионов России. Ещё в 2020 году, когда мир и страну захлестнула пандемия коронавируса, россияне начали скупать недвижимость в Республике Алтай. Большой интерес проявляли не только жители сибирских регионов, но также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов. Это и привело к росту цен.

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По информации Алтайкрайстата, на первичном рынке средняя цена квадратного метра в регионе составляет 115,8 тыс. рублей. На втором месте Тува (107,1 тыс. рублей), на третьем — Новосибирская область (102,1 тыс. рублей). Для сравнения: в Алтайском крае цена «квадрата» на первичном рынке составляет 82,7 тыс. При этом в Республике Алтай сейчас возводят всего четыре многоквартирных дома. И этого явно не достаточно, чтобы удовлетворить возникший спрос.

И в Сочи, и в Питер

Работать в других регионах строительные компании из Алтайского края начали несколько лет назад. С 2008 года «Жилищная инициатива» возводит дома в Новосибирске. В этом же городе в 2015-м начала работу компания «Союз», в 2017-м — «Регионстрой», а в конце 2021 года осваивать рынок сибирской столицы стал и застройщик «Вотэтодом».

В 2019 году «Союз» вышел на рынок Санкт-Петербурга. Компания купила в Ленинградской области старый ЖБИ-завод и строит в городе Колпино ЖК «Сибирь» из панелей собственного производства.

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Компания «Селф» ушла ещё дальше от Алтайского края: в третьем квартале 2021 года девелопер сдал в городе Сочи ЖК «Каскад».

Одной из причин, почему алтайские застройщики возводят дома за пределами края, — высокая рентабельность проектов. В других городах страны, по словам представителей строительных компаний, себестоимость возведения дома такая же, как и в алтайской столице, но продажная цена квартир выше в несколько раз.

Так, по информации «Дом.РФ», в Сочи средняя стоимость квадратного метра составляет 352 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 218 тыс. рублей, в Новосибирске — 128 тыс. рублей, а в Барнауле — 83 тыс. рублей.