Офисник в стиле минимализм построят рядом с Китайским рынком в Барнауле

Проект здания на ул. Попова, 7 / Фото: мастерская «Структура»

Административное здание в стиле минимализм возведут на ул. Попова в Барнауле. В нём будут располагаться офисы компании, производящей мебель, а также торгово-выставочный зал. Проект здания презентовали на градсовете.

Участок, где планируется строительство, расположен вдоль ул. Попова. На площадке уже расположено несколько зданий: трёхэтажный объект, двухэтажный производственный корпус и гараж. Территория используется как производственная площадка для производства мягкой и корпусной мебели компании «Мега Мебель». Именно эта организация заказала в компании «Структура» проект административного здания. В нём планируют организовывать выставки продукции.

«На участке размещено шесть машино-мест, ещё 29 — по территории комплекса. Благоустройство перед земельным участком согласовано с Барнаульской теплосетевой компанией, так как вдоль участка идёт тепловая сеть. Согласно их рекомендациям, проезды и парковки на тепловой сети не были допущены. Также благоустройство согласовано с комитетом по дорожному хозяйству: в соответствии с их рекомендациями мы восстанавливаем пешеходный тротуар вдоль ул. Попова, делаем озеленение, проезды, асфальтобетонное покрытие по территории», — отметил руководитель компании «Структура» Антон Копылов.

Здание будет двухэтажным, главный вход ориентирован на ул. Попова. На первом этаже, согласно проекту, расположен вестибюль, санитарно-бытовые помещения, лестничная клетка и торгово-выставочный зал с техническими помещениями. На втором этаже — только торгово-выставочный зал. Проектируемое здание решено в современном минималистичном стиле.

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У членов градсовета не возникло вопросов к проекту, а потому его единогласно утвердили.

«Очень тактично вписали. Я считаю, что архитектор сработал хорошо. Симпатичное здание. Чувствуется тектоника, акценты. Несмотря на то, что силуэт невыразительный, здание очень грамотно сделано. Можно согласовать», — резюмировал исполнительный директор СРО «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин.