Варианты есть. Как взять ипотеку без первоначального взноса

Ипотека без первоначального взноса — мечта для многих. Но получить жилищный кредит, совсем не имея денежных средств на старте — непростое дело. Рассмотрим, какие есть варианты оформить ипотеку с минимальным первоначальным взносом или совсем без него.

Что такое первоначальный взнос?

Например, вы хотите квартиру в Москве и у вас есть 2 млн рублей (подобрать жилье можно на сайте www.lsr.ru/msk/kvartiry-v-novostroikah/1-komnatnye/). В таком случае вы сможете купить недвижимость за 8 млн. Если вы берете жилье у застройщика, имеющиеся у вас деньги переводите ему, если на вторичном рынке — первоначальному владельцу. Оставшиеся 6 млн вносит банк. Таким образом, 2 млн рублей и составляют первый взнос по ипотеке.

Но нужно отметить, что в каждом банке существует свой минимальный порог стартового вложения. Обычно он составляет не менее 15-20% от суммы сделки (в редких случаях — от 10%).

Зачем банкам первоначальный взнос?

Ипотека — это долгосрочный и довольно большой по сумме кредит. Для банка это риск, поэтому, если заемщик уже имеет на руках какую-то сумму, это повышает к нему доверие. Чем выше стартовый платеж, тем больше шанс одобрения ипотеки, а также ниже процент и цена страхового полиса.

Что делать, если денег на первый взнос нет?

Взять ипотеку без первого взноса в 2022 году практически невозможно. Единственный выход — накопить деньги, и потом возвращаться к поиску недвижимости. Можно занять средства у знакомых или попробовать получить потребительский кредит, чтобы использовать его как первый взнос по ипотеке (но изучите нюансы такой операции, поскольку проценты сильно отличаются от ипотечных).

Если ипотеку нужно взять прямо сейчас, можно рассмотреть возможность применения альтернативных способов, например:

Специальные предложения от застройщиков. Если вы согласны с условиями конкретного предложения, то получить кредит вполне реально. Но готовьтесь к тому, что район или квартира могут сильно отличаться от желаемых. Сделка под залог самой недвижимости. Специальные акции банков.

Иногда застройщик вносит первый платеж в банк сам. Но получатель ипотеки должен соответствовать определенным требованиям, которые обязательно проверят, прежде чем оформлять сделку.

Также можно воспользоваться специальными государственными программами. На 2022 год их три:

— материнский капитал в качестве первоначального взноса;

— военная ипотека;

— льготная (семейная) ипотека.

Понять все тонкости и нюансы каждой из них можно, проконсультировавшись со специалистами банка или застройщика.

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