Берлускони призвал отказаться от газа из России

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал итальянское правительство отказаться от поставок газа из России прежде, чем Москва примет аналогичное решение. Как сообщает «Лента.ру», властям необходимо искать альтернативные источники поставок топлива.

По мнению бывшего премьер-министра, в Италии остро стоит необходимость создания терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводов по производству энергии из отходов. Он подчеркнул, что для отказа от ископаемых видов топлива нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии и новые технологии в области ядерной энергетики.

«огда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — заявил он.