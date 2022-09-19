ЦБ ужесточит ипотеку с низким первоначальным взносом с 1 декабря
В регуляторе отметили, что заёмщики со взносом менее 10% «характеризуются повышенным уровнем кредитного риска»
Регулирование ипотеки с низким первоначальным взносом будет ужесточено. Как сообщает «Ъ», с 1 декабря 2022 года Центробанк установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0.
Это решение связано с тем, что в течение второго квартала банки практически не предоставляли кредиты по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом менее 10%. Их доля составила 0,3% (2,6% в первом квартале). В регуляторе объяснили, что в последние месяцы застройщики стали рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, тогда как данные банков показывают, что заёмщики с низким первоначальным взносом «характеризуются повышенным уровнем кредитного риска».