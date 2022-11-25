Клиенты банка «Открытие» получили почти 500 млн рублей кешбэка за октябрь

С 1 октября банк «Открытие» обновил свою программу лояльности МАКС, вернув кешбэк до 2% за все покупки и до 4% по любимым категориям*. Это стало стимулом для клиентов «Открытия» более активно расплачиваться картами, а также привлекло новых клиентов.

По итогам месяца банк начислил и выплатил клиентам почти на треть больше кешбэка, чем за сентябрь. Количество людей, получивших бонусы, также выросло почти на 30%.

Большинство клиентов — 62% — потратили кешбэк на компенсацию покупок, 34% — на комиссии за SMS-информирование, 4% — на повышение процентов по накопительным счетам или компенсацию процентов по кредитам.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум» по ссылке.

*Для клиентов, выбравших любимую категорию по картам до 8 августа 2021 года.

Кешбэк начисляется по картам Opencard по программе лояльности «МАКС» на бонусный счёт в виде бонусных рублей в размере до 2%: 1,5% — за все покупки для всех и +0,5% — для клиентов со статусом Плюс. Лимит начисления бонусных рублей в календарный месяц — от 1500 до 3000 для всех и от 1500 до 5000 — для клиентов категории Плюс. Использование бонусных рублей: ими можно компенсировать 100% стоимости покупки от 1500 рублей за последние 30 дней, а также оплатить до 100% покупки/бронирования отелей, билетов (авиа и ж/д) на портале www.travel.open.ru, или компенсировать 100% стоимости услуги «SMS-инфо», а также компенсировать выплаченные проценты по кредиту.