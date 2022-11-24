Мужчина открыл стрельбу на улице и убил троих человек в Крымске

Мужчина устроил стрельбу на улице в Крымске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибли четыре человека, включая самого стрелка.

Инцидент произошёл возле торгового центра «Славянский». Как сообщает Telegram-канал Mash, стрелка зовут Владимир Жиров, на преступление он решился после проигранного суда бывшей супруге за квартиру. Он утверждал, что супруга перед разводом купила квартиру сыну на его деньги. Поэтому потребовал свою долю.

Дело тянулось три года, и сегодня суд вынес решение не в его пользу. После Владимир стал преследовать бывшую жену с угрозами. Галина забежала в торговый центр и стала просить о помощи — один из впоследствии убитых мужчин пытался заступиться за неё. По информации Следственного комитета, мужчина знал и двоих других убитых.