Несколько домов в центре Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Ориентировочное время устранения повреждения — 20 часов, уточняют в мэрии

12 апреля 2022, 16:16, Никита Черников

Барнаульский водоканал устраняет аварию на водопроводной сети, которая случилась 12 апреля на пересечении Социалистического проспекта и улицы Димитрова. Об этом сообщают в мэрии.

На время работ холодную воду отключили по следующим адресам:

  • • ул. Димитрова, 66, 77, 79, 81, 83, 85а;

  • • пр. Социалистический, 76б;

  • • пр. Ленина, 57.

Подвоз воды организуют по заявкам. Телефон справочной службы «Росводоканала» города: 500-101.

Уточняется, что рабочие планируют устранить повреждение за 20 часов.

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