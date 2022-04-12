Несколько домов в центре Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Ориентировочное время устранения повреждения — 20 часов, уточняют в мэрии
12 апреля 2022, 16:16, Никита Черников
Барнаульский водоканал устраняет аварию на водопроводной сети, которая случилась 12 апреля на пересечении Социалистического проспекта и улицы Димитрова. Об этом сообщают в мэрии.
На время работ холодную воду отключили по следующим адресам:
• ул. Димитрова, 66, 77, 79, 81, 83, 85а;
• пр. Социалистический, 76б;
• пр. Ленина, 57.
Подвоз воды организуют по заявкам. Телефон справочной службы «Росводоканала» города: 500-101.
Уточняется, что рабочие планируют устранить повреждение за 20 часов.
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