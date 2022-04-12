Несколько домов в центре Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Барнаульский водоканал устраняет аварию на водопроводной сети, которая случилась 12 апреля на пересечении Социалистического проспекта и улицы Димитрова. Об этом сообщают в мэрии.

На время работ холодную воду отключили по следующим адресам:

• ул. Димитрова, 66, 77, 79, 81, 83, 85а;

• пр. Социалистический, 76б;

• пр. Ленина, 57.

Подвоз воды организуют по заявкам. Телефон справочной службы «Росводоканала» города: 500-101.

Уточняется, что рабочие планируют устранить повреждение за 20 часов.