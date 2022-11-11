«Опозорившаяся» криптобиржа FTX подала на банкротство

Криптовалютная биржа FTX заявила о подаче заявления о банкротстве. Как сообщает РБК, FTX Trading Ltd., Alameda Research и ещё 130 аффилированных компаний начали добровольное разбирательство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Эта процедура позволит компаниям получить защиту от требования со стороны кредиторов во время реорганизации бизнеса и реструктуризации долгов.

В то же время объявлено, что Сэм Банкман-Фрид покидает пост генерального директора платформы. Новым CEO назначен Джон Рэй III.

Напомним, что стремительный крах одной из крупнейших криптобирж начался в начале ноября после расследования CoinDesk, которое выявило, что большая часть активов связанной с FTX компании Alameda ($14,6 млрд) составляют токены FTT. Оказалось, что гигант венчурной отрасли обеспечивается монетой, выпущенной её же дочерней компанией, вместо независимых активов, таких как фиатные валюты или другие криптовалюты, имеющие хорошее обеспечение.

После этой новости глава Binance Чанпэн Чжао объявил, что его компания намерена продать имеющиеся у неё токены FTT. Сразу после этого курс монеты упал на 23%, за чем последовал всплеск вывода средств с FTX. Бэнкман-Фрид подтвердил, что около 6 млрд долларов в различных криптовалютах было выведено с платформы всего за 72 часа.

В результате образовавшегося кризиса ликвидности Банкман-Фрид был вынужден обратиться к Чжао за помощью. Позднее Бэнкман-Фрид сообщил инвесторам, что его компании может потребоваться до 8 млрд долларов для спасения бизнеса и средств клиентов. После отказа Binance он продолжил поиски решения и обращался за помощью к американской криптобирже Kraken, а также к основателю блокчейна Tron и одному из руководителей биржи Huobi Джастину Сану, но положительных результатов не достиг.

В то же время 10 ноября стало известно, что Банкман-Фрид втайне от других руководителей биржи покрывал убытки Alameda средствами клиентов FTX. Он использовал для этого не менее 4 млрд долларов из фондов биржи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Сэма Банкмана-Фрид, а комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила средства компании FTX Digital Markets.