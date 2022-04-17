Пенсионерка из Барнаула борется с мэрией за землю с недостроенным домом

Барнаульская пенсионерка Галина Гольцова в одиночку уже 16 лет пытается построить частный дом в коттеджном посёлке на Солнечной поляне. Недавно чиновники мэрии потребовали изъять участок вместе с недостроем, но в суде первой инстанции женщина выиграла. Помогла ей в этом, как ни странно, самоизоляция, сообщают «Вести Алтай».

Построить дом на земле и разбить сад они мечтали ещё вместе с мужем. В 2006 году Галине Гольцовой муниципалитет предоставил в аренду земельный участок на Солнечной поляне. Говорит, тогда на этом месте была лесополоса и свалка.

Ради строительства они продали сад, машину, гараж, а затем — и трёхкомнатную квартиру: дочь убедила пожить Гольцову с ней вместе. Супруг к тому времени умер, а постройкой занялся зять, однако после дочь пенсионерки от неё отказалась, и с 2013 года инвалид жила на съёмных квартирах, отдавая за аренду больше половины пенсии. Но с января этого года не может позволить себе такую роскошь — деньги нужны на достройку дома. Иначе землю отберут.

Договор аренды горожанке уже продлевали для завершения строительства в 2018 году. По закону продление возможно один раз и всего на три года. Но в июне прошлого года истёк и срок действия нового договора. А на участке лишь объект незавершённого строительства, степень готовности — 11%. И комитет по земельным ресурсам обратился в суд с иском к пенсионерке Гольцовой об изъятии недостроя путём продажи с торгов.

Однако суд встал на сторону горожанки. Лично обратиться в комитет с просьбой продлить аренду, равно как и достроить дом, прошлой весной пожилая женщина ну никак не могла — она, согласно указу губернатора, должна была находиться на самоизоляции как лицо категории «65+».

По решению суда комитет по земельным ресурсам обязан продлить договор аренды с 80-летней пенсионеркой ещё на три года. В администрации с такой позицией не согласились и обжалуют решение в апелляции. Впрочем, уверяют, что если суд снова встанет на сторону пожилой женщины, она действительно получит шанс всё-таки поставить дом и в дальнейшем оформить право на него.