«Учиться на трагических примерах». Губернатор Томенко призвал не допустить серьезных лесных пожаров в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко призвал энергетический комплекс обратить внимание на нелегальные и брошенные электросети и не допустить масштабных пожаров. На заседании регионального правительства губернатор отметил, что край должен поучиться на трагических примерах других субъектов РФ, где от огня пострадали люди.

Сейчас пожары полыхают на Сибири и на Урале. Огонь перекидывается на жилые дома. Как сообщает ТАСС, на 11 мая в пожарах погибло 16 человек (в том числе и ребёнок), ещё около двух тысяч остались без жилья.

В Алтайском крае пожар раскинулся более чем на две тысячи гектаров. В Смоленском районе Алтайского края 3 мая почти полностью сгорело село Песчаное. Этот посёлок был полузаброшенным. От огня пострадало 11 домов. А 5 мая поля загорелись на подъезде к барнаульскому посёлку Затон.

Однако регион не относится к субъектам с большой площадью пожаров. По словам губернатора, в крае сейчас системы ЛЭП спроектированы с защитой и со своевременным отключением электричества. Но брошенные и нелегальные сети являются источником повышенной опасности.

«Раз мы увидели, во что это превращается, нельзя допустить таких ситуаций, тем более что погода в разных регионах Сибири похожая. С лесными пожарами мы боремся, и боремся успешно, перехода огня на объекты экономики, на населённые пункты не допущено, всё выявляем и устраняем своевременно. Но звоночек прозвенел, поэтому энергетики пусть займутся этим вопросом», — рассказал Томенко.

Напомним, в этом году масштабные лесные пожары начались в первых числах мая. На утро 17 мая их общая площадь составляла 28,6 га, пишет ТАСС. Сильнее всего горят леса в Иркутской области, в Красноярском крае и в Туве. Также огонь раскинулся на большие участки в Хакасии, Коми, Бурятии, Томской, Омской, Еврейской автономной областях, в Забайкальском и Хабаровском краях и в других регионах страны.

Пожароопасный режим действует в 81 субъекте РФ, в том числе в Алтайском крае. А режим ЧС ввели в Курганской области, Туве, Красноярском крае и в двух муниципальных округах Хакасии.

В Иркутской области сгорел дачный посёлок Моргудон Братского района, пламя также затронуло станцию Половино-Черемхово в Тайшетском районе. Всего в регионе пострадал 41 дом.

В Красноярском крае сгорело более 518 домов в городах Уяр и Канск, в селе Белый Яр, деревнях Павловка, Ашпатск, Талажанка и на базе отдыха «Лес», пишет портал ngs24.ru. В Омской области под огонь попало более 200 жилых домов, сообщает ТАСС.

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