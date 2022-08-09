Россияне стали чаще покупать маски и антисептики

Возвращение спроса на эти товары связано с тем, что в ряде регионов страны растёт прирост заражённых коронавирусом

9 августа 2022, 10:31, Илья Звягинцев

В России стал расти спрос на медицинские маски и антисептики. В июле россияне купили на 17% больше масок и на 4% — антисептиков, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс».

Отмечается, что в начале июля чаще всего средства защиты покупали люди из групп риска, а также те, кто вынужден по работе часто контактировать с другими людьми.

«Остальные же категории граждан начали запасаться СИЗами со второй половины июля — от недели к неделе продажи масок показывали более 20% прироста», — сказано в сообщении.

Аналитики предполагают, что рост спроса на средства защиты связан с тем, что в некоторых регионах России растёт число заражённых коронавирусом.

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