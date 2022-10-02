Учёные нашли неожиданную пользу от ежедневного употребления кофе

Учёные из университета Мельбурна изучили влияние кофе на сердечно-сосудистую систему. Результаты исследования опубликовало немецкое издание Der Standart.

Авторы проверили данные 450 тысяч человек, большая часть которых пьёт кофе более 12 лет. Установлено, что ежедневное употребление трёх чашек кофе способствует снижению вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, а также предотвращает развитие аритмии.

Отмечается, что пользу можно получать как при употреблении растворимого, так и при употреблении молотого кофе.

Не менее полезным для здоровья, по словам экспертов, является и употребление чая.