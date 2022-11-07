Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Умер основатель группы «Ласковый май» и автор хита «Белые Розы» Сергей Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию «Уралконцерт».

«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — заявил представитель организации.

Сейчас на месте работает скорая и полиция, подробности смерти станут известны позднее.

Напомним, что Кузнецов родился 6 января 1964 города в Медногорске. Служил в Саратовской области в войсках химзащиты, играл и пел в армейской группе «Контакт 730». После армии вел музыкальный кружок в школе-интернате № 2 Оренбурга, где познакомился с воспитанником детдома Вячеславом Пономаревым. Вместе они решили сделать группу «Ласковый май», солистом которой стал Юрий Шатунов.

Позднее Кузнецов выступил основателем еще 10 музыкальных проектов.