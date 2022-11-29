В Бийске хотят сократить часы работы детских садов

В Бийске могут сократить время пребывания воспитанников в детском соду. Как сообщает «Бийский рабочий», некоторые горожане рассказали, что в дошкольных учреждениях их уже предупредили, что детей придется забирать раньше, а в управлении образования подчеркнули, что изменения коснутся не одного конкретного детсада, а всех заведений.

В ведомстве отметили, что с нового года планируется изменить режим работы детских садов. Однако в каждом учреждении этот вопрос станут регулировать самостоятельно. Рабочий день в 12 часов, например, сократят до 10 или 10,5 часов. Тогда ребенка нужно будет забрать не в 18:00, а в 17:30.

При этом родителям, которые не успевают забрать ребенка к указанному времени, не стоит волноваться. В детсадах продолжат работать дежурные группы и ребенок не останется без присмотра.