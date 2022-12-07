В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать на праздники за границу

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за границу на праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях всё внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов», — сказал Хамзаев.

Он добавил, что чиновники должны задать себе вопрос о том, насколько корректно позволять себе отдых за границей в текущее время.

Хамзаев также отметил, что запрет на выезд из страны для чиновников также обусловлен мерами безопасности.