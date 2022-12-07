В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать на праздники за границу

Султан Хамзаев заявил, что нужно сосредоточить внимание на развитии регионов и поддержке бойцов

7 декабря 2022, 09:55, Илья Звягинцев

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за границу на праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях всё внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов», — сказал Хамзаев.

Он добавил, что чиновники должны задать себе вопрос о том, насколько корректно позволять себе отдых за границей в текущее время.

Хамзаев также отметил, что запрет на выезд из страны для чиновников также обусловлен мерами безопасности.

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