В Сибири мальчик год работал в театре, чтобы отправить бабушку в Петербург

В Новосибирске музыкально одарённый девятилетний Сергей Терещенко, которого воспитывает только бабушка, потратил на её мечту заработанные деньги, пишет «КП-Новосибирск».

Когда мальчику исполнилось пять лет, бабушка посадила его за фортепиано — он с репетитором выучил гаммы, а в семь лет пошёл в музыкальную школу.

«Там дополнительным предметом стал академический вокал, педагоги отметили слух внука, а также голос. И даже посоветовали сходить на прослушивание в НОВАТ. Мы сходили, Серёжа прошёл прослушивание и попал в театр — в детский хор, который привлекают к спектаклям», — рассказала сибирячка.

Мальчик принял участие в восьми постановках театра. За год заработал больше 50 тысяч рублей, на которые решил свозить бабушку в Санкт-Петербург. Перед тем как поехать в путешествие, женщина отправила видео с поющим внуком на шоу детских талантов «Ты супер!». Там Серёжа исполнил песню «Прекрасное далёко».

«Я стояла за сценой и смотрела на него через экран телевизора, как он выходит на сцену. У него было такое испуганное лицо, что мне захотелось выбежать на сцену, схватить его, спрятать и никому не показывать. Но пересилила себя. И Серёжа страх пересилил, спел очень хорошо», — отметила бабушка.

Мальчик прошёл этап. Сейчас он готовится к новой поездке — на съёмки полуфинала шоу в Москве.