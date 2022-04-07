Восстановить как прежде. Как в Барнауле обследуют дороги после долгой зимы

Специальная комиссия начала обследование дорог в Барнауле после зимы. Это необходимо для того, чтобы составить план восстановительных работ на 2022 год. Первыми проверили перекопы — те участки, где коммунальщики проводили ремонт сетей и должны были привести в порядок повреждённые места.

6 апреля комиссия, состоящая из представителей мэрии, депутатов БГД и общественников, побывала на трёх участках Барнаула — самых «болевых точках», на состояние которых регулярно в соцсетях жалуются жители города. Во всех этих трёх случаях подрядчикам были выданы производственные ордера, но пока районные администрации не закрыли их, потому как к участкам есть претензии.

«Ремонт дорог и инженерных коммуникаций в Барнауле с 2021 года синхронизирован между дорожниками, коммунальщиками и властями. Это сделано для того, чтобы не допустить вскрытия только что уложенного асфальта для доступа к коммунальным сетям. Однако происходят неожиданные порывы, и сетевикам приходится перекладывать трубы на участках дорог, где провели ремонт», — пояснил исполняющий обязанности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат.

Всего в городе 299 дорожных участков находятся на гарантии, где коммунальные службы выполняли земляные работы.

Так, например, в районе остановки «Павловский тракт» по адресу улица Попова, 99а, в 2020 году Сибирская генерирующая компания перекладывала инженерные коммуникации. Субподрядная организация провела благоустройство участка, но спустя две зимы асфальт начал разрушаться, и на дороге появились большие ямы и ухабы.

Иван Гармат сообщил журналистам, что в администрацию города регулярно поступают жалобы от жителей на качество дорожного полотна на этом участке.

Представитель СГК, присутствовавший на выездном заседании, сообщил, что участок находится на гарантии, и как только позволят погодные условия асфальт заменят на новый.

Второй точкой, где побывала комиссия, стал перекрёсток улицы Папанинцев и переулка Ядринцева. Там яма на яме, хотя дорогу на данном участке краевой столицы ремонтировали несколько лет назад. Как пояснил журналистам первый заместитель главы Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Пётр Воронков, в конце лета 2021 года сетевые компании на участке меняли коммуникации. Завершились работы уже глубокой осенью. Дорожники успели положить только временный слой асфальта. В порядок этот перекрёсток должны привести до 31 мая, но подрядчик планирует выполнить работы значительно раньше.

«Участок находится на нашем контроле. Как и другие участки в переулке Ядринцева. После того как подрядчик восстановит асфальт, он будет как прежде», — пояснил Пётр Воронков.

Третьим местом, где побывала комиссия, стал перекрёсток улиц Максима Горького и Гоголя. В прошлом году компания «Барнаульский водоканал» перекладывала там коммунальные сети и не успела провести благоустройство дороги и тротуара. Все работы на участке также будут выполнены до конца мая.

На следующей неделе комиссия приступит к обследованию всех дорожных участков города. К текущему ремонту дорог рабочие приступят, когда будет сформирован их перечень, и установится необходимая благоприятная погода.