Около нуля ожидается в Алтайском крае 27 февраля

На дорогах местами сильная гололедица

27 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 27 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.