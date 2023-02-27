Около нуля ожидается в Алтайском крае 27 февраля
На дорогах местами сильная гололедица
27 февраля 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 27 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
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