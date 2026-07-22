Орнитологи сообщили о росте численности кудрявых пеликанов в Алтайском крае

Для подсчета птиц специалисты используют фотоловушки, звуколовушки и квадрокоптеры

22 июля 2026, 17:12, ИА Амител

Пеликан / Птицы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае орнитологи отмечают рост численности кудрявого пеликана — редкой птицы, занесенной в Красную книгу региона. В этом году специалисты зафиксировали один из лучших показателей за последние годы, сообщают "Вести Алтай".

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, в заказнике "Пеликаний" Бурлинского района специалисты обнаружили 35 гнезд и 70 молодых пеликанов.

При этом, как отмечают орнитологи, кудрявые пеликаны гнездятся не только на территории этого заказника. Однако другие места их обитания пока не раскрываются, чтобы защитить редких птиц от браконьеров.

Мониторинг популяции проводится во время весеннего прилета, пролета и периода гнездования. Для подсчета птиц специалисты используют фотоловушки, звуколовушки и квадрокоптеры.

Осенью орнитологи вновь проведут учет кудрявых пеликанов — во время их сезонной миграции.

Напомним, проект Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края по мониторингу водоплавающих птиц получил поддержку Президентского фонда природы.