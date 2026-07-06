На Алтае татуировали 13 птенцов редкого сокола для защиты от браконьеров

Татуировки наносят опытные специалисты с помощью специальной машинки и безопасных чернил

06 июля 2026, 10:05, ИА Амител

Татуирование птенцов редкого сокола / Фото: Сайлюгемский нацпарк

В Сайлюгемском национальном парке 13 птенцов редкого сокола-балобана прошли процедуру мечения перед выпуском в дикую природу. Необычные татуировки помогают защитить краснокнижных птиц от браконьеров.

Как сообщили в национальном парке, перед переселением в хэки — специальные искусственные гнезда для адаптации — соколятам нанесли на цевки татуировки с аббревиатурой SOS и номером Республики Алтай — 04.

«Эти метки сделают птиц "неинтересными" для браконьеров, которые отлавливают соколов для продажи в арабские страны ради нужд соколиной охоты. Татуировка свидетельствует о том, что птица побывала в руках человека, а не появилась на свет в дикой природе», — пояснили специалисты.

Дикие соколы особенно ценятся среди нелегальных покупателей, поэтому наличие таких отметок значительно снижает стоимость птицы на черном рынке. По расчетам сотрудников нацпарка, это повышает вероятность того, что пойманного балобана браконьеры отпустят.

Татуировки наносят опытные специалисты с помощью специальной машинки и безопасных чернил. Они не причиняют вреда птицам и не мешают им охотиться после выпуска.

После процедуры соколят переселят в хэки на территории Кош-Агачского района. Там под наблюдением специалистов они будут постепенно привыкать к жизни в естественной среде. Кормление организуют через специальные отверстия, чтобы птицы не привыкали к человеку и сохранили необходимые навыки для жизни в дикой природе.

В Сайлюгемском национальном парке такой метод восстановления популяции сокола-балобана применяют с 2021 года. За это время в природу уже выпустили 61 птицу, выращенную в специализированных питомниках. Специалисты рассчитывают, что программа поможет восстановить численность одного из самых редких хищных соколов России, которая существенно сократилась из-за незаконного отлова.