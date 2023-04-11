Похолодание в течение дня. О погоде в Алтайском крае 11 апреля

Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега

11 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае днём 11 апреля с похолоданием к вечеру. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами по югу ожидается до +14 градусов.

Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер южный с переходом в западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле – от +5 до +7 градусов с похолоданием в конце дня до +2 градусов. Небольшой мокрый снег. Ветер южный с переходом в западный, 8-13 м/с.