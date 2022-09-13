Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к Третьей мировой

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что проект Киева по гарантиям безопасности представляет собой первый шаг к мировому конфликту. По его словам, никаких гарантий Украине не дадут.

Медведев подчеркнул, что озвученные предложения почти означают применение к Украине пятой статьи Североатлантического пакта. Она, в свою очередь, гласит, что если одно государство — член НАТО становится жертвой вооружённого нападения, союзники будут считать это атакой на все страны альянса и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.

Зампред Совбеза также заявил, что дальнейшее накачивание Киева оружием может обернуться тем, что военная кампания перейдёт на другой уровень. По его словам, тогда западным странам не удастся «отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах», потому что «всё заполыхает вокруг них».

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Напомним, что ранее офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников.