Рэпера Noize MC* признали иноагентом

Минюст России признал рэпера Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC*, физлицом-иноагентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для внесения в реестр стало осуществление музыкантом политической деятельности, а источником его финансирования указывается Украина.

Кроме того, в реестр внесены основатель «Диссернета» Андрей Заякин*, блогер Михаил Светов*, политик Вячеслав Мальцев*, правозащитница Олимпиада Усанова*, а также журналисты Руслан Карпук* и Ирина Шихман*.

Напомним, в октябре в перечень иностранных агентов попал другой известный рэпер — Oxxxymiron*.

*Лицо, выполняющее функции иноагента