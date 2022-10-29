Россия приостановила участие в зерновой сделке

Российская сторона приостановила участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны.

«Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта, совершённого при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали российские корабли, которые обеспечивают безопасность зерновой сделки.

Морской тральщик «Иван Голубец» получил незначительные повреждения. Также в результате атаки повреждения получило гражданское судно.

При отражении атаки, по данным Минобороны, сбиты семь беспилотников.

Зерновая сделка приостановлена на неопределенный срок.