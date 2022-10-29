Россия приостановила участие в зерновой сделке
Причиной стала атака на корабли, которые обеспечивали её безопасность
29 октября 2022, 22:01, Илья Звягинцев
Российская сторона приостановила участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны.
«Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта, совершённого при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали российские корабли, которые обеспечивают безопасность зерновой сделки.
Морской тральщик «Иван Голубец» получил незначительные повреждения. Также в результате атаки повреждения получило гражданское судно.
При отражении атаки, по данным Минобороны, сбиты семь беспилотников.
Зерновая сделка приостановлена на неопределенный срок.
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