«Слон» в предвыборной лавке. Изменят ли что-нибудь в политике США прошедшие промежуточные выборы

Состоявшиеся промежуточные выборы в Соединенных Штатах привлекли большое внимание во всем мире, в том числе и в России. Во многом это связано с украинским конфликтом, ведь львиная доля военной и финансовой помощи Киеву направляется именно со стороны Вашингтона. И успех на этих выборах Республиканской партии мог подвергнуть ревизии столь внушительный объем Украине, как и усиление конфронтации в российско-американских отношениях. На результаты голосовании, проверку на прочность капитолийской демократии и будущие перемены в политике Белого дома обратил внимание журналист amic.ru Андрей Магас.

Почта подорвала доверие к демократии

На выборах 8 ноября на кону было 435 мест в конгрессе, 34 в сенате (из ста), 36 губернаторских кресел (всего их, согласно количеству штатов, 50) и трех заморских территорий.

Согласно предварительным данным, приведенным CNN, «слоны» (так называют в США республиканцев — прим.ред) получили пока 93 места в нижней палате Конгресса США, «ослы» (демократы — прим.ред) — 49. Контроль над сенатом, видимо, сохранится у демократов, при сохранении ими 50 мест. В случае равенства голосов решающее значение имеет голос нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая представляет демократов. Впрочем, скорого объявления окончательных результатов вряд ли стоит ожидать — согласно US Election Project, свыше 46 млн американцев проголосовали досрочно, для подсчета этих бюллетеней потребуется некоторое время.

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Среди известных персонажей в сенат удалось переизбраться республиканцу Рэнду Полу, который выступал против военной помощи Украине и расширении НАТО на постсоветском пространстве. Он третий раз стал сенатором, опередив в ходе голосования демократа Чарльза Букера.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти уже выразил уверенность, что его партия вернет себе контроль над этим законодательным органом. «Когда вы проснетесь, мы будем в большинстве, а Нэнси Пелоси (спикер и лидер демократов) — в меньшинстве». Сам Маккрарти был в очередной раз был переизбран от штата Калифорния.

Несомненно, эти выборы станут одними из самых скандальных — по данным на 6 ноября, в суды подано 157 исков о нарушении избирательных прав и фальсификациях в ходе процедуры голосования. И это число продолжает расти. Кстати, на президентских выборах 2020 года было подано 150 исков, из которых несколько десятков содержали требования отменить результаты голосования из-за фальсификаций в пользу победителя Джозефа Байдена.

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Нынешние скандалы начались уже утром 8 ноября. В ряде штатов именные бюллетени для голосования были разосланы по неподтвержденным адресам. В штате Теннесси были выданы неправильные бюллетени для досрочного голосования с именами кандидатов другого штата. Ошибку заметили, бюллетени аннулировали, голосовавшим предложили снова явиться на участки в общенациональный день выборов.

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что скандалы относительно почтового голосования снова преследуют Америку — такого рода случаи зафиксированы в Аризоне, Пенсильвании, Филадельфии, других штатах.

«Я не уверен, что эти случаи повлияли на результаты выборов, но они, конечно, существенно подрывают доверие американцев к своей избирательной системе», — заявил он amic.ru.

Падающая экономика и клановые схватки

Победа республиканцев ожидалась, прямо скажем, более внушительная — на них работала экономическая ситуация в стране — высокая инфляция (перевалила за восемь процентов), рост стоимости продуктов, бензина, отопления, в крупных городах наблюдается значительный подъем уровня преступности.

К тому же незадолго до выборов Демпартию покинула Тулси Габбард — член Палаты представителей, бывший вице-председатель Национального партийного комитета. Причем сделала она это со скандалом, заявив, что во главе «ослов» стоит «элитарная клика поджигателей войны». В серии подкастов на YouTube она подробно объяснила свой выход из партии, в которой состояла два десятка лет, заявив, что «президент Байден и элита Демократической партии подтолкнули нас к пропасти ядерной войны, рискуя начать Третью мировую».

Против демократов была и обострившаяся в последнее время борьба внутрипартийных кланов, многие члены которых занимают важнейшие посты в Белом доме. Согласно версии политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, в первый клан входят «алармисты», «ловцы форели из Аспена» (его члены часто собирались для обсуждения важнейших дел за рыбалкой в этом курортном городе), его наиболее влиятельным лицом сегодня является госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Следующим идет клан Клинтонов, сторонников «мягкой силы», который представляют советник президента по национальной безопасности Джейкоб Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс.

Клан Обамы представляет директор Совета по внутренней политике Сьюзен Райс, представитель президента по вопросам климата Джон Керри, министр по делам ветеранов Денис Макдоноу.

Наконец, клан т. н. «большой цифры», наиболее влиятельными его персонами являются руководитель администрации Белого дома Рональд Кляйн, секретарь по персоналу Белого дома Джессика Хертц.

Межклановая борьба зачастую отражается на противоречивых решениях и общем состоянии президента Байдена (входящего, кстати, в клан Кеннеди) — вся неадекватная часть политики списывается на возраст и неполную адекватность «сонного Джо».

Кстати, клан «большой цифры», делающий ставку на влияние в интернет-пространстве, недавно потерпел неудачу, проиграв борьбу за твиттер Илону Маску, который призвал «независимых избирателей» голосовать за республиканцев.

Сам Байден, предчувствуя партийную неудачу, заявил во время поездки в Чикаго, что успех республиканцев не сулит ему ничего хорошего. «Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — сказал он.

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Трамп испортил атмосферу

Бывший президент США Дональд Трамп не остался в стороне и высказался о предвыборной ситуации. «Это год, в котором мы вернем Палату представителей, мы вернем сенат и, самое главное, в 2024 году мы вернем Белый дом», — заявил он и пообещал сделать 15 ноября важное заявление.

Малек Дудаков отметил, что фактор Трампа сыграл негативную роль для «слонов», поскольку бывший президент становится токсичным персонажем, за которым тянется шлейф скандалов и сомнительных историй. Конечно, сказались и другие обстоятельства.

«Прежде всего, своих оппонентов довольно жестко демонизировали демократы, в том числе и команда Белого дома. Республиканцев называли врагами демократии, пугали избирателей тем, что с победой „слонов“ демократия в Америке закончится», — сообщил он.

По словам эксперта, сыграла свою роль и атомизация американского общество, которое очень расколото — даже слишком недовольные Байденом избиратели зачастую все равно отдавали предпочтение демократам из-за большой неприязни к республиканцам.

«Фактором Трампа» объяснил скромную победу республиканцев и политолог Борис Межуев.

«Трамп предельно радикализовал ситуацию, с явной надеждой, что он начнет избирательную кампанию сразу после этих выборов, что было полной ошибкой, в том числе с политтехнологической точки зрения. Он буквально заслонил своей персоной фигуру Байдена, имеющего высокий антирейтинг, что за демократов стали голосовать избиратели, большей частью колебавшиеся, которые даже очень не любят действующего президента», — оценил он ситуацию в беседе с amic.ru.

Межуев уверен, что негативно относящихся к Байдену избирателей все-таки куда больше, чем поклонников экс-президента. Таким образом, Трамп попросту не позволил республиканцам в полной мере использовать непопулярность нынешним главой Белого дома, не дал возможность поднять волну недовольства.

Американист Владимир Можегов полагает, что результаты выборов стали результатом некоего компромисса между партиями.

«На какое-то время данная ситуация устроит обе стороны. Но раскол в обществе сохраняется и конфронтация, видимо, в дальнейшем будет только нарастать», — отметил он в беседе с amic.ru.

Дональд Трамп уже отреагировал и на результаты выборов, в частности, на допущенные при голосовании нарушения. В своей социальной сети Truth Social он подверг критике ситуацию в Детройте, где пришедшие на избирательные участки обнаруживали, что за них «уже отдали голос». По словам Трампа, «подобное происходит еще много где в большом масштабе». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — призвал он сограждан.

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Впрочем, несмотря на такую разобщенность, по мнению собеседника, ожидать крупных гражданских конфликтов наподобие того, что имел место в январе 2021-го, когда группой недовольных итогами выборов был захвачен Капитолий, ожидать не стоит.

«Для этого пока нет никаких оснований», — подчеркнул Дудаков.

Что касается российско-американских отношений, то их большого потепления по результатам выборов ожидать вряд ли стоит, полагает Борис Межуев.

Конечно, будь победа республиканцев сокрушительной, как ожидалось — это могло быть обнадеживающим фактором. Но такая скромная победа, видимо, сохранит статус-кво.

Что касается урезания помощи Киеву, на что перед выборами надеялись некоторые наблюдатели, то, как считает Владимир Можегов, утрата контроля над Палатой представителей добавит проблем Байдену в продвижении новых пакетов помощи, которые могут встречать демарш со стороны республиканцев.

«Но принятые ранее решения будут реализованы, а что-то новое протаскивать станет сложнее. Денег на этом направлении будет выделяться меньше, хотя и не сразу», — заявил Можегов.