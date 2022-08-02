Спойлеры или однофамильцы. Что за кандидаты-двойники появились на выборах в Алтайском крае

Несколько партий в Алтайском крае заявили о том, что их конкуренты на предстоящих в сентябре муниципальных выборах специально подбирают кандидатов-однофамильцев. Это делается, чтобы запутать избирателя и получить шанс на заветный депутатский мандат. Претендентов с одинаковыми или как минимум созвучными фамилиями, заявившихся по одному и тому же округу, больше всего пока насчитывается в Бийске и Барнауле. Сама же технология появилась почти 30 лет назад и с тех пор применялась с разной степенью успеха. В Алтайском крае однажды кандидат-двойник не дал переизбраться действующему губернатору.

Эксперты говорят, что эта тактика сейчас на выборах встречается всё реже, но отдельные партии и кандидаты по старинке пытаются сбить с толку электорат при помощи двойников. Подробнее о политическом «клонировании» — в материале amic.ru.

Как однофамилец не дал Сурикову стать губернатором

Авторство этой технологии приписывают политтехнологу Алексею Трубецкому. Якобы именно он стал её применять ещё в 1990-е годы. В Алтайском крае о двойниках впервые заговорили в ходе губернаторских выборов 2004 года. Тогда в избирательном бюллетене кроме фамилии действующего главы администрации края Александра Сурикова оказался его однофамилец Виталий Суриков — стрелок спецгруппы стрелковой команды Ростовского отряда ведомственной охраны. В первом туре артист Михаил Евдокимов получил 39,46% голосов, Александр Суриков — 47,46%, а Виталий Суриков — 2,79%. Именно этих голосов действующему губернатору не хватило для победы. Второй же тур позднее остался уже за Евдокимовым.

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«И потом во время выборов, вспомните, кого там только не было среди кандидатов. И был двойник, который, кстати говоря, оттянул ровно столько, сколько не хватило Сурикову. То есть сказать, что эти выборы были безупречными, язык не повернётся у тех, кто знает подробности. Потому что, к сожалению, наступила эпоха манипуляций на выборах. И эти выборы не были исключением, а скорее наоборот — Алтай увидел то, чего раньше не видел в смысле технологий», — вспоминает политолог Юрий Чернышов.

После этого двойники в ходе крупных знаковых кампаний встречались в Алтайском крае редко. Последний случай относится к выборам в Госдуму в 2016 году. Тогда спойлер (кандидат, который не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов у другого претендента со схожей программой, — прим. ред.) нашёлся у известного оппозиционного политика Владимира Рыжкова, кандидата от партии «Яблоко». По Барнаульскому одномандатному округу вместе с ним шёл Сергей Рыжков от «Гражданской силы». Оба тогда остались не у дел: победу одержал единоросс Даниил Бессарабов.

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Забытая технология от бийских эсеров

С тех пор тактика по использованию двойников на выборах стала чаще применяться на более низком, муниципальном уровне. Показательной в 2022 году стала кампания бийских эсеров. Партия на 3 из 15 округов в наукограде выдвинула кандидатов с той же самой фамилией, что и у единороссов. Так, по округу № 4 идут действующий депутат Евгений Беляев (ЕР) и Павел Беляев (СРЗП), по округу № 6 — Константин Комаров (ЕР) и Юлия Комарова (СРЗП). По округу № 13 — эсер Андрей Ветров будет противостоять кандидату от ЕР Варваре Ветровой, а по округу № 14 — зампредседателя БГД Игорь Степанов (ЕР) сойдётся с Дмитрием Степановым (СРЗП). Любопытно, что справороссы при этом не смогли закрыть все 15 двухмандатных округов, то есть выдвинуть 30 кандидатов. От партии на выборы в гордуму пойдут всего 19 человек.

На этом «политтехнологические штучки» от эсеров не заканчиваются. Ещё один жёлто-красный кандидат Антон Якуба пойдёт по тому же округу, что и экс-глава Бийского района самовыдвиженец Евгений Якуба. Есть и обратные примеры, когда конкуренты играют против эсеров. Например, действующий депутат Бийской гордумы Руслан Курасов (в своё время перешёл из ЕР в СЗРП) в округе № 4 в качестве одного из соперников получил независимого кандидата Олесю Курасову.

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«Выбор округов у эсеров был, поэтому желание партфункционеров выдвинуть кандидатов с точно такими же фамилиями, как у конкурентов, конечно, не случаен. Правда, не всегда речь идёт только о том, чтобы оттянуть на себя голоса конкурента и тем самым занять место в двойке, что обеспечит мандат. В ряде случаев речь может идти о закулисных переговорах с главными конкурентами ЕР — коммунистами. При таком раскладе эсеры, забирая проценты у основного кандидата, сами на победу не претендуют, но дают возможность оказаться повыше кандидату от компартии», — рассказал политтехнолог Константин Лукин.

Есть в Бийске и иные случаи, когда в округе сталкиваются кандидаты со схожими фамилиями. Всё в том же 14-м лицом к лицу сойдутся Владимир Салин от ЛДПР и Анатолий Силин от КПРФ. Кроме фамилии у кандидатов почти совпадает и дата рождения — 1990 и 1991 соответственно. А в округе № 3 будут конкурировать Александр Попов («Коммунисты России») и Анастасия Попова (КПРФ).

Коммунистическая идентичность

На выборах в Барнаульскую гордуму случаев использования «двойников» пока немного. Из 20 округов кандидаты-клоны присутствуют в трёх. Так, по округу № 12 от КПРФ идёт Виталий Марков, а от «Коммунистов России» — Дмитрий Марков. Здесь же присутствуют два Свиридова: самовыдвиженец Алексей и эсер Дмитрий.

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По округу № 13 против Дмитрия Ершова (КПРФ) идёт комросс Артём Ершов. С очень похожей фамилией по этому округу зарегистрирован кандидат от «Новых людей» Роман Ерушов. Он, кстати, в избирательном бюллетене будет располагаться выше своих конкурентов. А ещё в этом же округе есть эсер Андрей Гнедых и самовыдвиженец Наталья Гнедых.

В округе № 15 будут соперничать единоросс Павел Кравченко и представитель «Новых людей» Александр Кравчук.

Напомним, что осенью 2021 года на выборах в АКЗС также была территория, где применялась технология двойников. Так, в одномандатном округе № 12 среди кандидатов присутствовали две Татьяны Медведевы. Одна шла от КПРФ, другая — от «Коммунистов России». Победу же в итоге одержал единоросс Максим Кочев.

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По инициативе Центризбиркома в марте 2022 года были приняты поправки в избирательное законодательство. Теперь, если кандидат менял фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до публикации решения о назначении выборов, в бюллетене обяжут указывать его прежние данные. Это было сделано после того, как в 2021 году на выборах в Госдуму и Заксобрание Санкт-Петербурга против кандидата Бориса Вишневского выдвинули «двойников», двое из которых перед началом кампании сменили имена и фамилии, а также сдали похожие фотографии. Один из них шёл как самовыдвиженец, другой — от «Единой России».

«Казус Вишневских»

Похожая картина с кандидатами-двойниками в 2022 году наблюдается не только в Алтайском крае. Так, на муниципальных выборах в Москве партия «Яблоко» сообщила, что как минимум против 11 кандидатов в мундепы выдвинулись люди с созвучными фамилиями. Почти все однофамильцы кандидатов «Яблока» идут как самовыдвиженцы. О проблеме с выдвижением однофамильцев рассказали и в КПРФ. Стало всё больше появляться спойлеров в виде однофамильцев, отмечают в компартии. По подсчётам РБК, всего в Москве выдвинулось по меньшей мере 80 кандидатов с фамилиями, крайне напоминающими других претендентов на депутатские должности.

«Есть стереотипное восприятие у технологов, особенно молодых, от разных политических сил, что это работает, — цитируют политтехнолога Александра Асафова „Ведомости“. — Несмотря на то, что ЦИК настоял на изменении законодательства, усложнил использование технологии после „казуса Вишневских“, это всё равно вдохновило некоторых кандидатов удвоить, утроить усилия. Будто узнали, что так можно было и стали применять».

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Кого будут выбирать жители Алтайского края в 2022 году

Крупные муниципальные выборы в Алтайском крае пройдут в единый день голосования, 11 сентября. В частности депутатов предстоит избрать в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и Яровом.

Везде, кроме краевой столицы, будет действовать мажоритарная система, это значит, что депутатов предстоит избрать только по многомандатным округам. Партийные списки сохраняются лишь в Барнауле. Здесь шесть партий уже точно будут в избирательном бюллетене, ещё три окажутся в нём, если соберут свыше 2600 подписей избирателей.

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Кстати, выборы в Барнауле — единственные, где будет применяться трёхдневное голосование (с 9 по 11 сентября). Во всех остальных муниципалитетах избиратели по традиции смогут проголосовать только в воскресенье. Правда, здесь будет разрешено досрочное волеизъявление — с 31 августа по 10 сентября.

Всего в единый день голосования в крае будет разыграно 5554 мандата, из них большая часть приходится на сельских депутатов — 4605. Остальные места (949) предстоит распределить на уровне городов либо районов. Кроме того, в ЕДГ на Алтае выберут 145 глав сельских поселений. Всего в регионе по состоянию на 1 июля зарегистрировано 1,773 млн избирателей. В сентябрьских выборах смогут принять участие большинство из них — 1,64 млн человек, или 92%.