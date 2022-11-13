В России могут начать лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправка, в случае принятия, изменит несколько статей уголовного кодекса.

Основанием для лишения гражданства могут стать публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и ряд других преступлений.