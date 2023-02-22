Потепление, снег с дождем и гололед придут в Алтайский край на февральских выходных

К 24 февраля воздух прогреется до +11 градусов, а дополнит неблагоприятную погодную картину ветер с сильными порывами

22 февраля 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Потепление до +9 градусов в предгорьях Алтайского края и мокрый снег с дождём ожидается в Алтайском крае 23 февраля. О неблагоприятных погодных условиях предупредили синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, в среднем в крае ожидается от -1 до +4 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по югу с дождём, возможны гололёдные явления. Дополнит погодную картину южный ветер с сильными порывами до 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается от +2 до +4 градусов. Во второй половине дня небольшой мокрый снег, возможны гололёдные явления. Ветер южный, 5-10 м/c.

К 24 февраля стихия не утихнет. Ожидается от +1 до +6 градусов, в предгорьях местами до +11 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по югу с дождём, возможны гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле также потеплеет от +3 до +5 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Отметим, что к ночи 25 февраля по западу местами похолодает до -15 градусов, а днём температура опустится до -9 градусов. Это, скорее всего, приведёт к формированию ледяной корки на дорогах и тротуарах.